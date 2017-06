Neuer Song, neues Video, neues Album: Die kanadische Indie-Rockband Arcade Fire will "Everything Now"!

Montreal (luc) - Kanadas liebste Indie-Rockband Arcade Fire ist mit neuer Musik zurück: Vier Jahre nach ihrem letzten Album "Reflektor" erscheint am 28. Juli ihre neue Platte "Everything Now".

Vorab veröffentlichen Win Butler und Co. den Titeltrack "Everything Now", der mit einem dystopischen Musikvideo daherkommt: Schauplatz Wüste. "I'm in the black again - can't make it back again", singt Butler. Alles beginnt mit einem kleinen Mädchen, das auf einem Auto steht, gegen Ende brennen diverse Gegenstände und zwischendurch sieht man die Band in einheitlichen Overalls mit "Everything Now"-Aufdruck.

Wer beim Hören des Tracks meint, leichte Daft Punk-Einflüsse zu vernehmen, liegt goldrichtig: Thomas Bangalter produzierte den Song sowie das Album, gemeinsam mit Arcade Fire und Steve Mackey von Pulp. Herausgekommen ist ein Stück, das anfangs viel verspricht, dann allerdings mit einem Aufgebot aus Klavier und Synthesizern fast in Richtung Schlager abdriftet. Solch fröhliche Töne ist man von der Band nicht gewohnt, sogar eine Flöte ist vertreten. Der "Na-Na-Na"-Mitsing-Chorus gegen Ende vermittelt nochmals ein 'Wir sind alle eins'-Gefühl. Ein Hoch auf uns!

Die neue Platte soll laut Sänger Win Butler auch ein Feature mit Geoff Barrow (Portishead) enthalten. "Everything Now" erscheint digital, auf CD, Vinyl und Kassette. Die Vinyl-Version kommt in 20 verschiedenen Aufmachungen daher, die den Albumtitel in einer von 20 verschiedenen Sprachen zeigt. Außerdem soll es für CD und Vinyl eine "Nacht"- und "Tag"-Version des Covers geben.