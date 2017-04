ApoRed, der polarisierende Youtube-Rapper, meldet sich nach einer längeren Pause zurück.

Hamburg (laut) - Der Youtube-Rapper ApoRed meldet sich nach einer achtmonatigen musikalischen Auszeit zurück und veröffentlicht innerhalb einer Woche gleich zwei neue Tracks samt Video. In dem zuerst erschienenen "Babawagen" hampelt der selbsternannte Sneaker-King in gewohnt teurem Outfit vor einer Mercedes A-Klasse herum. Diese betitelt er gefühlt 100 Mal, so dass es wirklich jeder mitbekommt, als seinen "Babawagen".

Kaum wundert man über das Kleinwägelchen mit den hässlichen Felgen, das doch in einem starken Kontrast zu den sonst vorgezeigten Markenklamotten und Luxusuhren steht, erscheint wenige Tage später "Range Rover Mansory" mit folgenden Zeilen:

"Nein, ich fahre keinen Benzer

Und ich fahre keinen Tesla

Meine Favorites sind SUVs",

womit er den kompletten Inhalt von "Babawagen" ins Leere laufen lässt.

Ansonsten ist die Message die gleiche. Beide Lieder bedienen sich beim altbewährten 'Ich bin Reich - Du bist Arm'- Motiv, mit dem der 23-jährige Youtuber alle seine Lyrics bestreitet - in ApoReds Augen offenbar die Quintessenz eines guten Rap-Tracks.

Eins muss man ihm aber lassen: ApoRed polarisiert wie kaum ein anderer. Bei den Klickzahlen hält er mit Größen wie Bushido mit, die Bewertungen, in erster Linie Dislikes, übersteigen die von anderen Musikern in deutschsprachigen Raum bei weitem. "Babawagen" hat mit über 300.000 Dislikes innerhalb einer Woche das Potential zu einem der meist gehassten Rap-Tracks aller Zeiten aufzusteigen.