Der WDR, BR und SWR haben Konzert-Präsentationen aufgekündigt, nachdem eine Petition Roger Waters "Judenhass" vorwarf.

Köln (dol) - Als Reaktion auf wiederholte Antisemitismus-Vorwürfe hat der Westdeutsche Rundfunk die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Pink-Floyd-Bassisten Roger Waters aufgekündigt. Im Juni 2018 spielt Waters im Rahmen seiner "Us + Them Tour" Konzerte in Deutschland, u.a. am 11. Juni in der Kölner Lanxess Arena. Dieses sollte von WDR4 präsentiert werden. Doch die Petition einer Kölnerin führte nun zum Ende der Zusammenarbeit.

Roger Waters war in der Vergangenheit wiederholt Antisemitismus vorgeworfen worden. Er unterstützt die Kampagne "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), deren Ziel in der wirtschaftlichen und politischen Isolation Israels besteht. Auf Tour ließ das Gründungsmitglied von Pink Floyd Ballons in Schweineform aufsteigen (und abschießen), die u.a. den Davidstern tragen.

Die jüdische Gemeinde in Düsseldorf bezeichnete Waters deswegen als "geistigen Brandstifter". Seine Haltung gegenüber Israel wurde auch in der kontrovers aufgenommenen Arte-Dokumentation "Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa" aufgegriffen.

Keine öffentlichen Gelder für einen "Judenhasser"

All dies war der Kölnerin Malca Goldstein-Wolf zu viel. Über die Plattform Change.org startete sie eine Petition, mit der sie die Unterstützung des Musikers durch öffentliche Gelder des Westdeutschen Rundfunks verhindern möchte. Sie erwarte "von einem öffentlich-rechtlichen Sender zumindest Neutralität im Angesicht von Antisemitismus." Der WDR scheine sich im Hinblick auf "Judenhasser" wie Waters "wiederholt auf der falschen Seite zu positionieren." Bis Montag morgen sammelte Goldstein-Wolfs Ersuchen knapp 1.500 Unterschriften.

Bereits am Samstag kündigte WDR-Intendant Tom Buhrow die Zusammenarbeit mit Roger Waters auf. Medienberichten zufolge schrieb Buhrow der Aktivistin: "Ich spüre, dass nicht viele Worte und Argumente Sie überzeugen werden, sondern nur eine eindeutige Handlung." Am Sonntagabend folgte der Bayerische Rundfunk dem Beispiel und zog sich aus der Kooperation mit Waters für das anstehende München-Konzert zurück, am Montag stieg auch der SWR aus, der ursprünglich ein Konzert in Mannheim präsentieren wollte.

Nick Cave setzt sich gegen Waters und BDS zur Wehr

Roger Waters, der als Teil der BDS-Kampagne auch internationale Musiker unter Druck setzt, damit diese keine Israel-Konzerte spielen, hatte zuletzt Nick Cave im Vorfeld seiner aktuellen Israel-Shows kritisiert. Cave selber war 2014 bei einer Unterschriften-Aktion der BDS angefragt worden, lehnte aber im Gegensatz zu Waters, Brian Eno oder Lauryn Hill ab.

Auf einer Pressekonferenz erklärte er vergangene Woche: "Es gibt zwei Gründe, warum ich hier Konzerte spiele. Ich liebe das Land und die Israelis – und ich möchte so ein Zeichen setzen. Ich kann nicht akzeptieren, dass Künstler zensiert und mundtot gemacht werden."