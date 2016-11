Die Crew aus Düsseldorf und Aachen schlägt mit ihrer neuen Single revolutionäre Töne an.

Düsseldorf/Aachen (pabi) - Offensichtlich haben wir uns alle in der Antilopen Gang getäuscht. Die verkündet in ihrer neuen Single "Das Trojanische Pferd" ihren Plan für eine Revolution in Deutschland:

"Plötzlich wurden wir auch eingeladen in die Tagesschau / Ein dummer Trick, erst machst du auf Hundeblick / Dann forderst du die Abschaffung der Bundesrepublik / Ja, wir arbeiten seit Jahren jeden Tag an einem Plan / Und am Ende sagen alle dann sie haben es geahnt / Wenn unser Paramilitär letztlich die Macht übernimmt / Weht auf dem Bundestag die Antilopenfahne im Wind."

Das Album "Anarchie Und Alltag" erscheint am 20. Januar 2017.