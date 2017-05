Auch "das hässliche Österreich" soll zum Baggersee werden, meinen die Antilopen. Nun fordern FPÖ-Anhänger ein Auftrittsverbot.

Linz (joga) - Am zweiten Juni-Wochenende spielt die Antilopen Gang bei den sogenannten Bubbledays in Linz, einem Festival, das seit 2012 jährlich etwa 20.000 Besucher anlockt. Das ist dem rechtspopulistischen Wochenblick ein Dorn im Auge: schließlich verherrliche die "linksradikale Hass-Band" in ihren Texten Gewalt und fordere sogar den Abwurf einer Atombombe auf Deutschland.

Ins selbe Horn blies der Linzer FPÖ-Gemeinderat Peter Stumptner. Es könne "nicht im Interesse der Stadt sein, Veranstaltungen zu fördern, welche Extremismus eine Bühne bieten", sagte Stumptner dem Wochenblick und versprach, die Förderungswürdigkeit des Festivals in der nächsten Gemeinderatssitzung zum Thema zu machen.

Mit Ironie haben sie es halt nicht so, die Rechtspopulisten. Und so trug die (zu erwartende) Reaktion der Antilopen auch nicht dazu bei, die Wogen zu glätten - im Gegenteil.

Nachdem die Antilopen auf Facebook erklärten, dass natürlich auch das "hässliche Österreich" dran glauben müsse, war man beim Wochenblick erst recht empört. Es sei mehr als "dreist", wie die Gang "ihre österreichischen Gastgeber" verhöhne.

Immer mehr Oberösterreicher würden nun ein Auftritts-Verbot fordern, heißt es abschließend in dem Artikel vom vergangenen Freitag. Dazu dürfte es aber kaum kommen, zumal der Veranstalter der Bubbledays nach wie vor zu seinem Signing steht.

