"Unter Trump sieht sie nie wieder das Tageslicht": Anohni kämpft für die Whistleblowerin Manning.

New York (pabi) - Die Sängerin Anohni appelliert in ihrem neuen Video zu "Obama" an den noch amtierenden Präsidenten der USA, Barack Obama, für die Freilassung von Chelsea Manning. WikiLeaks-Informant Manning, Ex-Soldat und seit kurzem wie Anohni Transgender, wurde aufgrund von Whistleblowing-Aktivitäten vor drei Jahren zu 35 Jahren Haft verurteilt.

In einem offenen Brief schreibt der ehemalige Sänger von Anthony And The Johnsons:

"Obama, bitte entlasse Chelsea Manning aus dem Gefängnis. Erkenne ihre enorme Opfergabe und Schutzlosigkeit an. Wenn Trump antritt und du Chelsea im Gefängnis lässt, wird sie nie wieder das Tageslicht sehen, oder ihr noch Schlimmeres passieren. Wenn du Chelsea Manning für Whistleblowing im Gefängnis sitzen lässt, sendest du die endgültige Nachricht an unsere Nation, dass die Obama-Regierung in diesen nicht verzeihenden Vereinigten Staaten moralische Tapferkeit bestraft. Sie hat genug gelitten, Präsident Obama."

Manning hatte als 25 Jahre alter Soldat zahlreiche vertrauliche Dokumente aus dem Irak-Krieg an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weiter geleitet. Ein US-Militärgericht verurteilte ihn daraufhin 2013 wegen Geheimnisverrats, Spionage, Diebstahls und Computerbetrugs.

Im September trat Manning aus Protest gegen die Haftumstände und die Verweigerung der Ausgabe benötigter Medikamente in den Hungerstreik. Schließlich gestattete das Militär den operativen Eingriff zur Geschlechtsumwandlung. Ihre Haft sitzt Manning in einem Gefängnis in Fort Leavenworth ab, in dem ausschließlich Männer inhaftiert sind. Im Juli hatte sie einen Suizidversuch unternommen.