Die Transgender-Künstlerin veröffentlicht den ersten Song aus ihrer kommenden EP "Paradise".

New York (ana) - Das von allen Seiten bejubelte Album "Hopelessness" liegt knapp ein Jahr zurück. Jetzt publiziert Anohni mit "Paradise" den ersten neuen Song aus der gleichnamigen EP, die im März erscheint.

An der düsteren Verzweiflung, die in Anohnis Liedern omnipräsent sind, hat sich nichts geändert. Der Song schwelgt in tiefstem Weltschmerz, während eine vollgepackte elektronische Klangsphäre ertönt.

Im Video ist das Model Eliza Douglas zu sehen, die in Twin Peaks-Manier durch den Bildschirm starrt. Mehr Eindringlichkeit geht nicht.