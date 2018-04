Trotz 70 Millionen Streamingabrufen steht "Friends"-Sängerin Anne-Marie auf das Album als Kunstform.

Köln (dol) - Letzte Woche landete Popsängerin Anne-Marie wegen eines TV-Auftritts in der Rheinmetropole Köln. Die in Kürze 27-Jährige hat einen vollen Terminkalender. Zwischen Auftritten bei 1Live und ProSieben nahm sie sich auch Zeit für ein Gespräch mit uns über ihr anstehendes Debütalbum "Speak You Mind" (ab 27. April). Es läuft bei ihr: Die Marshmello-Koop "Friends" listet derzeit weit über 70 Millionen Streamingabrufe und steht auf Platz 1 der deutschen Charts.

Doch dieser Erfolg führt nicht dazu, dass Anne-Marie Streamingdienste vergöttert, auch wenn sie zugibt: "Wenn ich mein Album auf Spotify stelle, kann ich sehen, welcher Song am meisten gestreamt wird und danach meine nächste Single auswählen." Dennoch gehe es ihr auf "Speak Your Mind" auch darum, eine breite Palette an Themen und Gefühlen abzubilden, so die Britin.

Es bringe nichts, "ein Album voller Hits aufzunehmen, die zusammen keinen Sinn ergeben." In ihrer Jugend sei sie eine Album-Liebhaberin gewesen: "Ich hörte nonstop Alben, die eine Geschichte erzählten und verschiedene Gefühle wiedergaben. Ich vermisse es, Alben zu hören. Ich schätze, dass das für die Leute nicht mehr so wichtig ist, aber für mich ist es das." Diese Woche startet Anne-Maries Deutschland-Tour.

04.04. Köln, Gloria

05.04. Hamburg, Uebel&Gefährlich

13.04. Berlin, Festsaal Kreuzberg

17.04. Wien, Arena

18.04. Zürich, Kaufleuten

Das vollständige Interview, in dem Anne-Marie über Perfektionismus, politische Haltungen und ihr Verhältnis zu Ed Sheeran spricht, lest ihr in Kürze auf laut.de.