Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller tut, was er am besten kann: Er schwelgt in der 'guten alten Zeit'.

Alpenhinterland (wink) - Zwei Jahre sind vergangen, und es ist wohl leider wieder an der Zeit für frühlingsfrischen Alpenrock mit blumiger Lyrik. Andreas Gabalier ruft sich mit seinem neusten Album "Vergiss Mein Nicht", das am 1. Juni erscheint, wieder in Erinnerung.

"Verdammt Lang Her", stellt der Mountain Man auf seiner jüngst veröffentlichten Single fest, zu der auch prompt ein Video erschien. Der "Volks-Rock'n'Roller", wie sich der Österreicher selbst bezeichnet, schwelgt viereinhalb Minuten lang in Erinnerungen an seine wilde Zeit als junger 'Bua'.