Mit Nominierungen für zwei Grammys in der Tasche kehrt Anderson .Paak zu seinen Wurzeln zurück. Man möchte fast religiös werden.

Oxnard (dani) - Bei der anstehenden 59. Verleihung der Grammys darf sich Anderson .Paak gleich zweimal Hoffnungen machen: Er ist als "Best New Artist" und zudem in der Kategorie "Best Urban Contemporary" nominiert. Eine ganz gute Ausgangsbasis, eigentlich. Ein wenig Hilfe von Oben hat aber noch nie geschadet. Erst recht nicht, wenn es im Gottesdienst so abgeht:

"Believe in music": Auf diese Religion sollte man sich doch eigentlich verständigen können. Anderson .Paak kehrt mit dem Clip quasi zu seinen Wurzeln zurück: Er begann seine musikalische Laufbahn tatsächlich als Drummer einer Kirchengemeinde. Neben dem wahrhaftig beseelten Chor stehen ihm im Video Freunde und Familie aus seiner Heimatstadt Oxnard in Kalifornien zur Seite, darunter seine Schwester und sein sechsjähriger Sohn.