Spotify, Apple Music und Konsorten bekommen Konkurrenz: Bei Amazon kann man Musik für nur vier Euro im Monat streamen.

Seattle (jim) - Der Versandriese Amazon startet in den USA seinen eigenen Musikstreamingdienst "Amazon Music Unlimited" und platziert sich als neuer Konkurrent zu Spotify, Ampya, Apple Music und Co. Amazon verspricht laut Medienberichten "mehrere zehn Millionen" Songs, die man unbegrenzt streamen kann.

Der Preis liegt bei 9,99 $ im Monat, für Amazon-Prime Mitglieder 7,99 $ im Monat oder 79 $ pro Jahr. Sogar ein Familientarif ist geplant: bis zu sechs Familienmitglieder können sich die monatlichen Kosten für Music Unlimited in Höhe von 14,99 $ oder den Jahresbeitrag für 149 $ teilen. Falls man zum Musikhören nur das intelligente Lautsprechersystem "Amazon Echo" bzw. dessen kleinen Bruder "Amazon Dot" nutzt, verringern sich die monatlichen Kosten für das Musikstreaming sogar auf nur 3,99 $.

Streaming für 3,99 nur mit "Amazon Echo"

Auf diese Weise will Amazon offenbar ein neues Produkt promoten, das Ende Oktober auch in Deutschland auf den Markt kommt: "Amazon Echo" ist ein Lautsprechersystem in Form eines Zylinders, das mittels Sprachsteuerung bedient wird. Damit es reagiert, muss man es mit "Alexa" ansprechen und einen Befehl erteilen, z.B. welchen Lieblingstitel es abspielen soll.

Darüber hinaus kann "Amazon Echo" z.B. Pizza bestellen, den Kontostand abrufen, oder auch schauen, wie das Wetter wird. Und es weiß, 'ob dein Auto abgeschlossen ist'.

Spotify schnuppert an Soundcloud

Unterdessen strebt "Music Unlimited"-Konkurrent Spotify eine Übernahme des in Berlin beheimateten Streamingdienstes SoundCloud an. Erste Versuche in diesem Jahr sollen am Kaufpreis gescheitert sein, doch laut Financial Times befindet man sich nun in fortgeschrittenen Gesprächen. Billig dürfte das auf jeden Fall nicht werden, liegt der Unternehmenswert von Soundcloud bei etwa 700 Millionen Dollar.