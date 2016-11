Aktuell wirbt Amazon für die Rabatt-Aktionen Black Friday und Cyber Monday. Demnächst könnten auch Konzert-Tickets bei dem Versandriesen erhältlich sein.

Konstanz (pabi) - Bereits im vergangenen Jahr hat Amazon in Großbritannien seinen Konzertkarten-Verkauf gestartet. Da das dort scheinbar gut läuft, möchte der Versandriese nun wohl auch in die USA, Asien und Europa expandieren. Das lassen zumindest Jobangebote von Amazon vermuten, wie recode berichtet. Einer Anzeige ist zu entnehmen, dass sich Amazon Tickets als weltweit erste Adresse zum Kauf von Tickets positionieren wolle.

Ticketgeschäft "reif für Innovationen"?

Dabei geht es aber wohl nicht einfach nur darum Tickets an den Mann zu bringen. Amazon ziele vielmehr darauf ab, die gesamte Live-Erfahrung zu verändern, inklusive dem was vor, während und nach einer Show passiert. "Das Ticket-Geschäft ist reif für Innovationen und Verbesserungen, da sich hier seit den 1970er Jahren nichts fundamental verändert hat," heißt es in einem weiteren Jobangebot.

Sollte Amazon tatsächlich auch in Deutschland in das Konzertkarten-Geschäft einsteigen, hätten kleine Ticket-Verkaufsstellen, die ohnehin schon mit Eventim etc. zu kämpfen haben, wohl endgültig ausgedient. Andererseits könnte für den Endverbraucher das eine oder andere Schnäppchen drin sein, wie aktuell bei der Cyber Monday Woche.

Vinyl am Black Friday

Apropos Einzelhändler: Wer am morgigen Black Friday lieber seinen lokalen Plattenladen supportet, als seine Kohle auf Amazon raus zu hauen, für den hat der Record Store Day einige exklusive Releases zu bieten. Alle Veröffentlichungen und die teilnehmenden Läden findet ihr hier.