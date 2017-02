Ab heute sind Amazons Voice-Control-Lautsprecher erhältlich und laut.fm ist als erster deutscher Radiosender mit eigenem Skill dabei.

Konstanz (mis) - Ersetzen Smart-Speaker künftig das klassische Küchenradio? Glaubt man den Beobachtern neuester Technik-Trends aus der Unterhaltungselektronik lautet die Antwort uneingeschränkt: Ja. Seit heute verkauft Amazon seine Voice-Control-Lautsprecher Amazon Echo (179,99 Euro) und Amazon Echo Dot (59,99 Euro) auch in Deutschland und unser User Generated Radio laut.fm ist als erster deutscher Radiosender mit einem eigenen Skill für Alexa, die Sprachassistenz von Amazon, mit dabei.

Mit dem Befehl "Alexa, öffne laut.fm" sind rund 2000 laut.fm-Radiosender auf den Smart-Speakern abrufbar. Man zappt entweder durch die Senderlisten oder ruft einzelne Sender direkt auf.

"Alexa, spiele laut.fm/eins!"

Zu der enormen Menge an Musik-Genres, die derzeit von der Sprachsteuerung erkannt werden, zählen etwa Alternative, Ambient, Blues, Country, Crossover, DDR, Deutschrap, Drum & Bass, Electronic, Folk, Grunge, Hamburger Schule, Hardcore, Heavy Metal, Indie, Irish Folk, Jazz, Karneval, Kinderlieder, Metal, NDW, Partyhits, Pop, Punk, Reggae, Rock, Salsa, Schlager, Soul, Stonerrock, Surf, Techno, Trap, Urban, und Weihnachtslieder - um nur einige zu nennen. Ausführlichere Infos, etwa zur Aktivierung des Skills, findet ihr im laut.fm-Blog.

Zum Gerät: Der Amazon Echo ist ein intelligenter Lautsprecher, auch Smart-Speaker genannt, der über eingebaute Mikrofone Sprachbefehle empfängt. Sobald man das Aktivierungswort sagt - standardmäßig "Alexa" - hört das Gerät auf Kommandos. Den Echo steuert man also über die Stimme, ohne Interfaces wie Tastaturen oder Touchscreens.

Sowohl der Amazon Echo als auch der kleinere und günstigere Echo Dot sind mit sieben Mikrofonen ausgerichtet, die auf Sprachsignale reagieren. Echo hat gute Lautsprecher eingebaut, während der Dot für Musikwiedergabe per Bluetooth an Lautsprecher angeschlossen wird. Mit diesen Geräten lässt sich also hervorragend der Wetterbericht abrufen, online einkaufen oder eben Musik hören.

Wenn ihr über die nun folgenden Links bei Amazon entweder den Amazon Echo oder den Amazon Echo Dot bestellt, bekommen wir eine kleine Provision von Amazon und sind euch zu tiefstem Dank verpflichtet.