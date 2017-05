Am Samstag verstarb die Southern Rock-Legende in Richmond Hill.

Richmond Hill (alc) - Gregg Allman, der Gründer, Keyboarder, Sänger und Gitarrist der Allman Brothers Band ist tot, wie sein Management verlauten ließ. Er wurde 69 Jahre alt.

Solo und mit der Allman Brothers Band war Gregg ein Pionier und einer der bekanntesten Vertreter des Southern Rock, einer Spielart, die Country-Einflüsse mit härteren Gitarren verbindet. Neben Lynyrd Skynyrd und Molly Hatchet zählt Allman seit den Siebzigern als Ikone des Genres. Mit Songs wie "Midnight Rider", "Whipping Post", "Melissa" und nicht zuletzt "Ramblin' Man" hat der Multi-Instrumentalist Musikgeschichte geschrieben.

2010 musste Allman sich einer Lebertransplantation unterziehen, die auf seinen Drogen- und Alkoholmissbrauch zurückzuführen war. Zudem litt er in seinen letzten Jahren an Leberkrebs, behielt diese Nachricht jedoch für sich. Am 27. Mai starb Allman in seinem Haus in Richmond Hill, Georgia.

Kurz vor seinem Tod nahm Allman noch das Album "Southern Blood" mit dem Produzenten Don Was, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.