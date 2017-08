Die Crystal Castles-Sängering Alice Glass präsentiert zur anstehenden Tour mit Marilyn Manson ein neues Musikvideo.

Los Angeles (ynk) - Indie-Pop befindet sich zur Zeit in einem Zustand des ungezügelten Florierens, Musiker produzieren ohne Punkt und Komma und Inspirationen bewegen sich im Kreis. Das lässt sich besonders schön am jüngst erschienenen Comeback-Titel von Alice Glass beobachten.

Mit Goth-inspirierter Visualität, hohen Vocals und einer psychedelischen, surrealen Note versehen, fühlen sich nicht nur Fans deutlich an das jüngste Schaffen von der kanadischen Indie-Pop-Songwriterin Grimes erinnert.

Dabei waren es unter anderem Bands wie Crystal Castles, die Band, die Alice Glass selbst einst anführte, die dazu beitrugen, dass Artists wie Grimes ihren genreübergreifenden, eigensinnigen Stil kreieren und entwickeln konnten.

Doch selbst abseits derartiger Verstrickungen überzeugt "Without Love" durch den erkennbaren Charakter der Sängerin. Diese wird übrigens demnächst gemeinsam mit Marilyn Manson auf Tour gehen - was die Goth-Einschläge in der Ästhetik wohl noch einmal ein Stückchen genauer erklären dürfte.