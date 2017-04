Der Schwamm macht Platz für Helene und verschiebt sein Album-Release auf den 9. Juni.

Osnabrück (luc) - Eigentlich sollte "Started from the Bottom / KrabbenKoke Tape" am 17. März erscheinen, der Battlerap-Schwamm verschob sein Release allerdings auf den 12. Mai. "Der Perfektionismus ist eine Krankheit, die ich schon ewig mit mir trage, doch dieses Album muss dem Hype gerecht werden", erklärte er seinerzeit. Blöd nur, dass Schlagersternchen Helene Fischer ihr selbstbetiteltes achtes Album am selben Tag veröffentlicht.

Deshalb SpongeBozz verschiebt die Veröffentlichung seiner Platte abermals auf den 9. Juni, wie er selber freimütig einräumt: "Man muss nicht um den heissen Brei herumreden: Es ist Helene Fischer. Es macht absolut keinen Sinn die 1 wegzuschmeissen gegen jemanden, der in einem anderen Universum spielt."

Doch halt, da steht ja schon was. Am gleichen Tag kommt auch Bushidos neues Album "Black Friday" in die Läden. Ob die Releases ein Chart-Duell entfachen oder SpongeBozz wieder kneift - man darf gespannt sein.