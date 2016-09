Zwei Rapper, ein Song, eine Tour.

Dunkle Kammer (jim) - Letztes Jahr haben beide noch alleine ihre Alben veröffentlicht: "Minus" von Ahzumjot und "Blaow" von Lance Butters. Nun gehen beide gemeinsam auf "Lassensedis"-Tour. Start ist am 20. November.

Zu diesem Anlass gibts nun ein wirklich cooles Video des Duos. In "Die Welle" sehen wir beide Rapper schwarz-weiß in einem spärlich beleuteten Raum, hektische Schnitte und Bildüberlagerungen kreieren eine ungemütliche Atmosphäre.

Der Beat bleibt dazu äußerst minimalistisch, passt aber hervorragend zur Atmo und den kurzen Zeilen der beiden. Lance rappt gewohnt arrogant und leicht desinteressiert: "Ich will ja nix sagen aber alles was sie schaffen / könnt' ich auch ganz locker schaffen / Nur die Sache is ich müsst mich motivieren und aufraffen / Doch ich mach nichts / Weil ich praktisch nichts beweisen muss vor Leuten".

Ahzumjot prangert die Mitläufer an, die nur den Hip Hop-Trends hinterher schwimmen. "Sprich doch in allgemeiner Sprache von diesen Themen der Generation / Denn wir wissen seit XOXO dass das Thema sich lohnt ."

Hier bnoch die Tourdaten im Detail:

20.11. DRESDEN // PUSHKIN CLUB

22.11. ESSEN // ZECHE CARL

23.11. STUTTGART // IM WIZEMANN

24.11. MÜNCHEN // BACKSTAGE HALLE

25.11. LUSTENAU (AT) // CARINISAAL

26.11. SALZBURG (AT) // ROCKHAUS

27.11. WIEN (AT) // GRELLE FORELLE

28.11. GRAZ (AT) // PPC

30.11. NÜRNBERG // HIRSCH

01.12. FRANKFURT // ZOOM

02.12. HANNOVER // CAPITOL

03.12. BREMEN // TOWER

04.12. HAMBURG // KNUST

06.12. BERLIN // BINUU

07.12. MÜNSTER // SKATERS PALACE

08.12. KÖLN // UNDERGROUND

09.12. SAARBRÜCKEN // GARAGE KLEINER CLUB

10.12. ULM // EDEN