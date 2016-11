Sie hat ihren Kampf nun doch verloren. Die Soul-Sängerin erlag im Alter von 60 Jahren einem Krebsleiden.

Brooklyn (dani) - "I'm Still Here", hatte Sharon Jones erst vor wenigen Monaten trotzig klar gestellt. Nun ist sie ihrer Krankheit doch noch unterlegen. "Tieftraurig geben wir bekannt, dass Sharon Jones heute nach ihrem heldenhaften Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist", vermelden die Hinterbliebenen auf ihrer offiziellen Facebookseite. "Sie starb im Kreise ihrer Lieben, darunter die Dap-Kings. Wir danken für eure Gebete und Gedanken in dieser schwierigen Zeit."

Zu klein, zu fett, zu alt, zu schwarz

Sharon Jones, die Queen vor den Reihen der Dap-Kings, wurde gerade 60 Jahre alt. Eine Karriere im Showgeschäft erschien lange undenkbar. "Die Leute sagten mir unentwegt, ich sei zu klein, zu fett und zu schwarz für die Bühne", so die Sängerin. "Seit meinem 25. Geburtstag erzählten sie mir außerdem, ich sei zu alt."

Glücklicherweise gab Miss Jones nichts auf solche Kommentare, die jeder, der sie je auf der Bühne hat explodieren sehen, mühelos als dummes Gerede enttarnte. Nach einer Begegnung mit dieser musikalischen Naturgewalt sprachen die Menschen nicht mehr von Größe, Gewicht, Hautfarbe oder Alter, sondern feierten eine große Soul-Sängerin, die vielen als der weibliche James Brown galt. Unfassbar lustig war sie auch noch, zudem von einer Herzenswärme, die einen schlicht aus den Schuhen fegte.

You're Still Here.

2013 erhielt Sharon Jones die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auch davon ließ sie sich nicht lange aufhalten. Mit ihrem Album "Give The People What They Want" meldete sie sich danach eindrucksvoll auf der Bühne zurück. Im letzten Jahr schenkten sie und ihre treuen Dap-Kings uns noch die Begleitmusik zu einer zünftigen "Holiday Soul Party", die wir gerade jetzt wieder dringend brauchen können.

Mit dem Dokumentarfilm "Miss Sharon Jones!" setzte Regisseurin Barbara Kopple der Sängerin im Sommer noch ein filmisches Denkmal. Aus dem zugehörigen Soundtrack stammt der Song, dessen Titel noch immer gilt: "I'm Still Here".