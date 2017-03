Neuer Angriff auf die Charts: Adel Tawils Appetizer zum neuen Album "So Schön Anders".

Berlin (kil) - Adel Tawil ist zurück und bringt für seine neue Single Rap-Unterstützung von KC Rebell und Summer Cem mit. Das neue Album "So Schön Anders" erscheint am 21. April.

Autos cruisen durch karge Wüstenlandschaften und Rap unterlegt den pumpenden Beat. Adel Tawil bounct in der Wüste in Camouflage und haucht wie gewohnt ein bisschen Gefühl in den Track.

Vier Jahre sind seit seinem letzten Album "Lieder" vergangen, das den ehemaligen Ich+Ich-Sänger auf den Spitzenplatz der Albumcharts hievte.