Der australische AC/DC-Kenner Murray Engleheart ist sich sicher: Angus Young macht weiter.

Sydney (ebi) - Mit einem Facebookpost befeuert der bekannte australische Musikjournalist und AC/DC-Kenner Murray Engleheart wieder die Gerüchteküche bezüglich der Zukunft der Band. "Ich habe es schon mal gesagt, und tue es wieder: AC/DC machen mit Axl Rose als Sänger weiter - Album, Tour, das volle Programm."

Was für Angus ein großes Risiko gewesen sei, habe sich letztlich als riesen Erfolg entpuppt und gebe den Weg für die Zukunft vor, so Engleheart weiter. Der Guns N' Roses-Frontmann war 2016 auf der laufenden "Rock Or Bust"-Welttour für Brian Johnson eingesprungen.

Der hatte nach 36 Jahren AC/DC aufgrund drohender Taubheit verlassen. Diejenigen Fans, die das Posting kommentierten, reagierten recht verhalten auf die von Engleheart geradezu herbei gesehnte Aussicht.

Erst vor kurzem hatte sich Brian Johnson in einem The Sunday Times-Interview wieder über seine AC/DC-Karriere geäußert und von einer "großartigen Zeit" gesprochen, gleichwohl: "Es wurde auf der Bühne härter und härter, die Gitarren zu hören oder überhaupt die Tonart zu erkennen, ich habe vor allem aus Gewohnheit gehandelt".

Schon wenige Tage nach seinem Ausstieg hatte er sich gleichwohl optimistisch bezüglich seiner Heilungsaussichten geäußert - und vor allem betont: "Meine Ärzte haben mir gesagt, dass ich weiter im Studio aufnehmen kann. Und das habe ich auch vor".

Gitarrist Angus Young sicher zur Seite stehen derzeit sein Neffe Stevie Young an der Rhythmusgitarre sowie Drummer Chris Slade, der bereits ab Ende der 80er für einige Jahre festes Bandmitglied war. Im vergangenen November war Angus' Bruder Malcolm Young an den Folgen seiner Demenzerkrankung gestorben - für nicht wenige Fans war bereits sein Ausstieg 2014 das gefühlte Ende der legendären Hardrocker.