Zum Record Store Day legen die Rock-Legenden ihren Klassiker neu auf - als Kassette.

USA (maxi) - Der Record Store Day ist inzwischen zur festen Institution im musikalischen Kalenderjahr geworden. Der kommerzielle Hype um die endliche Ressource Vinyl ist nicht jedermanns Sache, fest steht aber, dass er jährlich echte Raritäten in die Plattenläden spült.

Eine solche stellt das Re-Issue von AC/DCs legendärem Album "Back In Black" dar, das in 2500-facher Ausfertigung in ausgewählten Geschäften erhältlich sein wird. Für Ekstase bei Sammlern sorgt das Medium des Tonträgers selbst: Die Neuauflage erscheint auf Kassette bei RCA Records.

"Back In Black" erstes Album nach Bon Scott

Der Langspieler markiert das erste Album der Veteranen ohne Leadsänger Bon Scott, der wenige Monate zuvor nach einer durchzechten Nacht an seinem eigenen Erbrochenen erstickt war. Die Band verpflichtete in der Folge Brian Johnson als Sänger.

Auf den Bahamas aufgenommen, avancierte "Back In Black" zu einer Erfolgsgeschichte und ging in den USA über 22 Millionen Mal über die Ladentheke - bis heute nimmt die Scheibe Platz sechs auf der Liste der meistverkauften Alben ein.