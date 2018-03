In einem Gespräch mit Rose Tattoo-Sänger Angry Anderson soll Angus Young seine Pläne zu einem neuen Album konkretisiert haben.

Perth (maxi) - Angeblich arbeiten die Rock-Legenden von AC/DC an einem neuen Album. Das hat in einem Interview zumindest Rose Tattoo-Sänger Angry Anderson ausgeplaudert. Im Zuge der "Not In This Lifetime"-Tour von Guns N' Roses, bei der er mit seiner Band als Opening Act auftrat, sei er mit AC/DCs Angus Young ins Gespräch gekommen.

Auf seine Pläne angesprochen, eröffnete das letzte verbliebene Gründungsmitglied der australischen Rock-Giganten: "Kumpel, ich schreibe ein neues Album!" Auf die Frage, wer außer Young denn überhaupt noch zur Besetzung der Band gehöre, antwortete dieser mit einem knappen "Axl".

Zum unausweichlichen Umbruch der Band resümierte Anderson: "Ja, es ist traurig, dass es die Originalbesetzung nicht mehr gibt. Aber es geht um die Songs. Menschen, die AC/DC ihre gesamte Karriere lang unterstützt haben, wollen sie hören."

Diese Einstellung bezog er auch auf seine eigene Band und ältere Rock-Acts im Generellen: "In einem gewissen Sinn schulden wir das den Menschen. Es ist eine Dankesschuld und wir sagen damit 'Ihr seid zu uns gestanden und jetzt stehen wir zu euch'."

Angry Anderson gilt als enger Vertrauter von AC/DC. Angus Young selbst hat sich öffentlich bislang weder zu einem potenziellen neuen Album noch zu künftigen Bandmitgliedern geäußert.