Erstmals untermalen Popsongs mit Vocals die Küren der Eiskunstläufer bei Olympia. Auch dank Mickie Krause war Musik ein Thema in PyeongChang ...

Pyeongchang (maxi) - "Carmen" und der "Schwanensee" bekommen Konkurrenz: Bei der Winterolympiade im südkoreanischen Pyeongchang trat in der edlen Disziplin des Eiskunstlaufs eine alles verändernde Regel in Kraft: Nicht zuletzt wegen dem schwindenden Zuschauerinteresse dürfen die Athleten erstmals Musik für ihre Auftritte verwenden, die Gesang beinhaltet.

Das hat schon nach wenigen Performances zu nicht weniger als audiovisuellen Offenbarungen auf dem Eis geführt und bietet für den Laien einen weitaus größeren Unterhaltungswert. Die Zuschauer zeigten sich jedenfalls begeistert von der ungleichen Mischung aus

grazilen Küren und poppigen Melodien

Keine Neuerung sind dagegen die obligatorischen Torjingles im Eishockey. Wer aber auf den Trichter kam, nach Treffern der schwedischen Damen Mickie Krauses "Düp Düp" einzuspielen, ist fraglich. Textprobe gefällig? "Alles klärchen am Bärchen, alles klar im BH, alles Roger in Kambodscha, alles wunderbar, ich lass den Bimbam baumeln." An dieser Strophe wird es wohl nicht gelegen haben, vielmehr an der von Planet Funk geklauten "Chase The Sun"-Melodie im Refrain.

Inzwischen hat der deutsche Leiter des olympischen Eishockeyturniers, Martin Hyun, allerdings ein Machtwort gesprochen und das Lied verboten. Für die gesamtkoreanischen Eishockeydamen kommt jede Hilfe aber zu spät: Nach der 0:8-Klatsche gegen die Schwedinnen dürften die Ohren immer noch bluten.