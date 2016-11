Die legendäre Rap-Formation A Tribe Called Quest bringen ein hübsch animiertes Lyric-Video zur Single "We The People" raus.

New York (jim) - A Tribe Called Quest, eine der wichtigsten Rap-Crews der 90er, veröffentlichnen mit "We Got It From Here... Thank You 4 Your Service" ihr sechstes und angeblich letztes Album. Daraus koppeln sie die Single "We The People..." aus und verpassen ihr ein hübsches Lyric-Video. Darin sieht man das typische Bandlogo und das Männchen vom Cover ihres Meilensteins "The Low End Theory", das herum läuft und tanzt. Der Songtext ist wie gewohnt sehr sozialkritisch gehalten. Der Track an sich überzeugt mit verzerrten Synthies, Piano, Sirenen und Schlagzeug.

Im Refrain richten sie sich gegen die fremdenfeindlichen und homophoben Aussagen Donald Trumps: "All you Black folks, you must go / All you Mexicans, you must go / And all you poor folks, you must go / Muslims and gays, boy, we hate your ways / So all you bad folks, you must go."