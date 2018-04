Am Freitag erscheint das neue A Perfect Circle-Album "Eat The Elephant", nun gibt es einen weiteren Vorab-Track.

Konstanz (wink) - Ab Freitag ist das neue Album "Eat The Elephant" von A Perfect Circle erhältlich. Einen Audio-Clip zu "So Long, And Thanks For All The Fishes" hat die Band jetzt auf Youtube veröffentlicht. Viereinhalb Minuten verfolgt man zu leichtfüßiger Musik leichtfloßige Delfine.

Trotzdem - im Laut-Interview klärt Billy Howerdel über den Inhalt des Songs auf: "Es ist ziemlich harter Tobak." Tatsächlich geht es u.a. um Waffen und plastische Chirurgie, außerdem erweisen APC in dem Track verstorbenen Persönlichkeiten wie Gene Wilder, Muhammad Ali, David Bowie und Prince ihre Referenz.