Der dritte Song kündigt das neue Album "Eat The Elephant" an, das am 20. April erscheint.

Konstanz (mis) - Mit dem dritten neuen Song geht die Promophase nun in die entscheidende Phase: "TalkTalk" ist ein weiterer Vorbote des kommenden A Perfect Circle-Albums "Eat The Elephant", das am 20. April erscheint. Der Track orientiert sich musikalisch eher am zweiten Vorabtrack "Disillusioned" und ergießt sich in getragener, melodiös-psychedelischer Atmosphäre.

Die Covergestaltung des vierten Albums ist dagegen vergleichsweise unsubtil geraten. Im Mittelpunkt steht ein mehrfarbiger Oktopus, der sich im Video in etwa so windet wie Sänger Maynard James Keenan bei Journalistenfragen nach einem neuen Tool-Album.

Im Rolling Stone-Interview erzählt der Sänger, dass "TalkTalk" einige Wandlungen durchlaufen hat: "Zunächst hörte ich nichts in dem Song. Erst als Dave und Billy die Struktur, das Tempo und die Taktart veränderten, war es plötzlich da und ich konnte loslegen."

"Eat The Elephant" wurde von Dave Sardy (Manson, Slayer) produziert und ist das erste APC-Studioalbum seit "Emotive" (2004). Es erscheint in verschiedenen Formaten: Download, CD, 180g-Doppel-LP sowie als Boxset inklusive Vinyl, CD, einem speziellen Prisma und einem Spielkartenset.

Die US-Band besteht neben Keenan aus Chef-Songwriter Billy Howerdel, James Iha, Matt McJunkins und Jeff Friedl. Am 17. Juni spielen A Perfect Circle in Berlin (Zitadelle Spandau), am 20. Juni in Zürich (Halle 622) und zuvor bei Rock am Ring und Rock im Park.

Tracklist "Eat The Elephant":

Eat The Elephant Disillusioned The Contrarian The Doomed So Long, And Thanks For All The Fish TalkTalk By And Down The River Delicious DLB Hourglass Feathers Get The Lead Out

Auf Instagram veröffentlichte die Band einen witzigen Q&A-Ausschnitt, der sich mit der Qualität des Albumcovers auseinandersetzt: