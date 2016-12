Amazon, Walmart u.a. sollen jahrelang Produkte mit Run DMC-Logo verkauft haben. Nun klagt Darryl McDaniels wegen Markenrechtsverletzung.

New York (joga) - Darryl McDaniels, Bandgründer und Inhaber der Marke Run DMC, hat Amazon, Walmart und andere Einzelhandelskonzerne vor einem Bezirksgericht in New York auf Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen Dollar verklagt. McDaniels wirft den Unternehmen vor, zahlreiche Produkte mit dem Namen oder dem Logo der Band entworfen und verkauft zu haben, darunter Sonnenbrillen, Hüte und verschiedene Kleidungsstücke.

"Verwässert und beschädigt"

Damit hätten Amazon und Co. nicht nur Fans der Band in die Irre geführt, sondern auch die Marke selbst verwässert und beschädigt. Den Gesamtschaden, der Run DMC durch die begangenen Markenrechtsverletzungen entstanden sei, beziffert McDaniels auf 100 Millionen Dollar.

Die Höhe der Forderungen begründete McDaniels einem Bericht von Billboard zufolge unter anderem mit zuvor abgeschlossenen Lizensierungsverträgen. So soll etwa Adidas allein für das Branding einer einzelnen Sneakers-Linie mit dem Run DMC-Logo 1,6 Millionen Dollar bezahlt haben.

McDaniels hatte die Namensrechte an Run DMC im Jahr 2007 eintragen und schützen lassen. Im Jahr 2002 hatten Darryl McDaniels und Joseph Simmons die Band nach dem Tod von Gründungsmitglied Jam Master Jay aufgelöst.