"Do you believe that you can walk on water?" 30 Seconds To Mars animieren zu Beharrlichkeit.

(sab) - Nach vier Jahren melden sich 30 Seconds To Mars zurück: "Walk On Water" heißt die Single, die heute veröffentlicht wurde.

"Walk On Water ist ein Song für uns alle. Es ist ein Song über Freiheit, über Beharrlichkeit, über Veränderung und darüber zu kämpfen, woran du glaubst. Es ist ein Ruf zu den Waffen, aber auch voller Optimismus und Hoffnung, was ein wesentlicher Teil des amerikanischen Traums ist", so Sänger Jared Leto.

Das Video zur Single wurde am Nationalfeiertag am 4. Juli 2017 in den Vereinigten Staaten aufgenommen und soll das Leben in Amerika an einem Tag verdeutlichen. Filmteams machten dafür Aufnahmen in allen Bundesstaaten. Das Bildmaterial, das im Video nur in Andeutungen zu sehen ist, wird Teil der von Jared Leto initiierten Dokumentation "A Day In The Life Of America", die als Co-Projekt zum neuen Album veröffentlicht wird.

30 Seconds To Mars arbeiten zurzeit an ihrem fünften Studioalbum. Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.