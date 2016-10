Einen Monat vor der US-Wahl spielen Death Cab For Cutie, R.E.M., Aimee Mann u.a. gegen den Republikaner an.

Washington (ebi) - Feiert der politische Protestsong eine kurzzeitige Renaissance? Es könnte der Verdienst des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump werden, der sich nach den jüngsten sexistischen Enthüllungen nun hoffentlich endgültig für das Amt disqualifiziert hat.

Die Meinung des US-Autors Dave Eggers über Trump steht freilich schon länger fest: Nachdem er im Juni eine Wahlveranstaltung des Republikaners besucht hatte, rief er einige Musiker an, darunter Aimee Mann oder Jim James (My Morning Jacket), und bat um Tracks für eine Anti-Trump-Playlist namens "30 Days, 30 Songs": "Als die Menge auf Trump wartete, war ich ziemlich überrascht, dass Bruce Springsteen, Elton John und Queen liefen - keiner dieser Musiker unterstützt ihn", berichtete er dem Guardian - also höchste Zeit für echte Protestsongs.

Für ein Trump-freies Amerika

Gestern startete die Playlist nun auf Spotify und Apple Music, "geschrieben und aufgenommen für ein Trump-freies Amerika". Bis zum Wahltermin am 8. November wird jeden Tag ein neuer Anti-Trump-Track releast. Alle Erlöse gehen ans Center For Popular Democracy.

R.E.M. stellen beispielsweise einen bisher nicht veröffentlichten Livesong zur Verfügung. Den Anfang machten aber Death Cab For Cutie mit dem neuen Track "Million Dollar Loan".

"Songs können Meinungen verändern, das wissen wir seit Woody Guthrie oder Public Enemy. Gerade jetzt müssen wir Wähler motivieren, gegen Bigotterie, Sexismus, Hass und Ignoranz zu stimmen", betonte Eggers zum Launch der Playlist.

Trump, der Sexist

Erst vergangene Woche war der Mitschnitt eines privaten, mehrere Jahre zurückliegenden Gesprächs aufgetaucht, in dem Trump abfällig und vulgär über Frauen spricht. Danach brach auch in den Sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung los. Nicht wenige Stars kommentierten seine Aussagen auf Augenhöhe. Eine kleine Kostprobe ...

Donald Trump thinks "when you're a star" you "can do anything" to women? Well you can't make me vote for you, you misogynistic entitled pig. — Emmy Rossum (@emmyrossum) 7. Oktober 2016

Speechless. America you deserve better than this piece of ... https://t.co/DkgGpziupe — Tegan and Sara (@teganandsara) 7. Oktober 2016

I'd love to play this Trump audio clip on my show, but on CBS you can't even say "grab." #trumpbush2016 — Stephen Colbert (@StephenAtHome) 7. Oktober 2016