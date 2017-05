"Zu Geil Für Diese Welt" - mit dem Track der Fantastischen Vier ging 1993 die Video-und Informations-Verwertungsanstalt auf Sendung.

Köln/Berlin (ebi) - Mit dem Smartphone oder Tabloid in der Hand kann man es sich kaum mehr vorstellen, aber damals war es für alle Popaficionados eine große Sache: Vor 20 Jahren ging am 1. Dezember 1993 in Köln der Musiksender VIVA auf Sendung - symbolisch mit dem Fanta 4-Track "Zu Geil Für Diese Welt". Ein orginär deutsches Popfernsehen mit eigenen VJs und Shows neben den üblichen News, Musikvideos oder Chartssendungen. Davor war nur MTV Europe.

Heute verbindet man mit dieser kleinen deutschen TV-Revolution außer den vier großen Buchstaben (VIVA steht für Video-und Informations-Verwertungsanstalt) noch immer das ein oder andere Moderatorengesicht, das Karriere machte - oder zumindest auf der Mattscheibe überlebte. Wir erinnern an ...

1995 gesellte sich zu VIVA übrigens der eher alternativ ausgerichtete Ableger VIVA Zwei, der 2002 - neu ausgerichtet und unter großem Fanprotest - in VIVA Plus umbenannt und 2007 endgültig zu Comedy Central wurde. Heute stellt VIVA in seinem Programm die Faktoren Entertainment und 'Fun' längst dem Pop ebenbürtig zur Seite.