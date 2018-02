Verrückt, gefährlich, kriminell. Diesen Eindruck haben Amerikaner vom 187er.

Hamburg (leah) - Schon seit längerem reagieren amerikanische Youtuber auf Deutschrap-Videos. Doch bis vor kurzem fand Deutschrap auf amerikanischen Plattformen eigentlich nicht statt. Das änderte sich mit der Videopremiere Gzuz' auf dem WSHH-Kanal: Jetzt regnet es geradezu Videoreaktionen.

ImDontai z.B. hat mit 650.000 Abonnenten die größte Reichweite derjenigen, die auf "Was Hast Du Gedacht" reagierten. Aus seinem skeptischen Blick wird ein Lächeln, zumal er etwas Faszinierendes entdeckt: Die 187er ziehen Koks von einem IPhone. In dem Moment allerdings, in dem sich Gzuz das Glas gegen den Kopf schlägt und zu bluten anfängt, stößt der Youtuber eines seiner unzähligen "Oh My Gods" aus, und meint: "Das muss Kunstblut sein. Falls nicht, ist der Typ ein Psychopath".

Danach konzentriert er sich auf den Kameramann - laut Dontai ein armer, unbekannter Typ, der dieses Video umsonst filmen muss und dabei wahrscheinlich um sein Leben fürchtet.

AZZY! & BILL nahmen Deutschrap vor über einem halben Jahr zur Kenntnis, die Straßenbande ist ihnen ein Begriff. Sie betonen, dass sie stolz auf die Bande sind und ihr das WSHH-Video gönnen. Sobald der Sound läuft, sind sie dabei und kommentieren Waffen und Realness.

Doch auch hier: Ein kurzer Schock, als Gzuz zum Glas greift. Aber das muss real sein, denn ihrer Meinung nach sind "diese Deutschen straight savage", was soviel wie positiv, komplett verrückt bedeutet. Das Duo wünscht sich auch ein WSHH-Video der kompletten 187 Straßenbande. Später freestylen sie auf Gzuz' Beat.

Ganz anders reagiert FanumReacts: Der bricht vorzeitig ab. Nicht, dass es ihm nicht taugen würde, es ist ihm schlichtweg too much. Alle paar Sekunden Waffen, Drogen, Härte - mit den 187ern sollte man sich nicht anlegen. Typen, die einen grundlos umbringen oder eine Tankstelle ausrauben, ist er sich sicher. In der Tat: Gzuz saß wegen Raubes dreieinhalb Jahre im Knast.

Ashley Deshaun beschäftigt sich vor allem mit den Lyrics - und zeigt sich wenig beeindruckt. Gzuz spule die üblichen Rapper-Themen ab. Auch das Video schockiert sie kaum. Die Stimme mag Ashley jedoch, sie will in Zukunft mehr von Gzuz hören.

Little Pill sitzt mit zwei Freunden im Auto, als sie sich das Video ansehen. Zwei Mann feiern Lied und Video, der dritte hatet so viel er kann. Letzterer kommt so in Rage, dass er Gzuz vorwirft, das "N-Wort" zu benutzen, dabei heißt es an dieser Stelle: "mir egal".

Anschließend liest sich das Trio den übersetzten Text durch - was keinen von der bisherigen Meinung abbringt.