Wieder einmal hat die Polizei die Social-Media-Beiträge von deutschen Rappern für bare Münze genommen.

Hamburg (leah) - Die Hamburger Polizei hat am frühen Mittwoch Morgen im Rahmen einer Razzia gegen Mitglieder der 187 Strassenbande Wohnungen und eine Lagerhalle durchsucht. Dabei ging sie äußerst rabiat vor, beim Einsatz an der Sievekingsallee in Hamm kam Medienberichten zufolge sogar eine Spreng- und Blend-Granate zum Einsatz.

Strassenbande-Mitglied Maxwell war zunächst nicht vor Ort. Erst als die Beamten schon den Heimweg antreten wollten, fuhr ein Wagen mit dem Gesuchten vor. Nachdem dieser die Polizei angeblich anpöbelte, zwangen ihn die Beamten mit Waffengewalt zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest.

Insgesamt sollen 15 Gebäude durchsucht worden sein, unter anderem durchwühlte das SEK den in St.Pauli liegenden Tattoo-Shop der Bande und die Wohnung von Sa4. "Hintergrund sind mutmaßliche Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz", zitiert die Welt einen Polizeisprecher. Ein Drogenspürhund erschnüffelte allerdings nur geringe Mengen Marihuana.

Gzuz und Bonez MC, die Stars der Strassenbande, verfolgten die Medienberichte über die Razzia von Kalifornien aus, wo sie derzeit ein Video drehen - und konnten sich sarkastische Kommentare nicht verkneifen. Zu Recht: Als hätte sich die Polizei mit den durch Postings ausgelösten Razzien bei Schwesta Ewa und Sinan-G nicht schon genug blamiert, versucht sie weiterhin, Rapper-Images Realität werden zu lassen.