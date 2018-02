Das Strassenbande-Member geht international steil: Ghettozeugs unzensiert auf Worldstarhiphop.

Hamburg (leah) - Die 187 Strassenbande steckt in der Promophase. Nachdem sie 25.000 Fanboxen für das kommende Gzuz Album "Wolke 7" besprühen, denken sie sich für die Single-Premiere etwas Unerwarteteres aus.

Das "Was Hast Du Gedacht"-Video wird nicht wie immer auf CrhymeTV hochgeladen, sondern auf dem größten YouTube-Hip-Hop-Kanal Worldstarhiphop. Bis jetzt zeigen sich dort nur US-Größen wie Drake, Young Thug oder Cardi B.

Aufgrund der musikalischen Entwicklung mit "Palmen Aus Plastik" war nicht so klar wie "Wolke 7" klingen wird, aber Gzuz bleibt high und hungrig. Im Video sehen wir alle Gangster-Essentials: Waffen, Lean, Gras, nackte Frauen, Autos und die Gang. Der Sound ist nicht weniger real, die gewohnt kratzige Stimme des 187ers erzählt vom Leben vor dem Hype, der Wende und dem Straßen-Alltag. Auf mögliches Hinterfragen, ob das alles echt sei, stellt Kristoffer, so Gzuz bürgerlich, die prüfende Gegenfrage "Was Hast Du Gedacht?"

"Wolke 7" erscheint am 25. Mai.