Die Hamburger Street Gang veröffentlicht eine weitere Auskopplung aus "Sampler 4".

Hamburg (ynk) - Braucht jemand neuen Sound, um lokale Rentner zu verunsichern? Man möge denken, was man will - aber zu diesem Anlass scheint die 187 Strassenbande fast surreal prädestiniert zu sein. Bestes Beispiel: "100er Batzen", ein Song der sich auch im Büro über Kopfhörer so anfühlt, als würde er kurz nach Mitternacht über Handyboxen auf dem obersten Parkhausdeck laufen.

Der Titel erschien bereits am 18. Juli auf dem "Sampler 4" der Hamburger Rapcrew, wurde nun aber im Nachspiel des Album-Rollouts noch mal mit einem Video versehen. Darauf findet sich, was man eben erwarten sollte: Ghetto-Romantik, kleinkriminelles Gehabe und eine ganze Menge gelebter Gangsterklischees - nur eben gewohnt authentisch.

Produziert wurde die Nummer von Hausproducer Jambeatz.