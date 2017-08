laut.de-Kritik Suff sorgt im dunkelsten Kämmerlein für strahlendes Licht. Review von Kai Butterweck

Eine Sodom-und-Gomorra-Nacht am Ballermann, ein 80s-Karaoke-Abend in Wit Boy-Jeans, ein heimlicher Promi-Big-Brother-TV-Abend: Wer besoffen ist, den ertappt man in den skurrilsten Feier-Momenten. Auch eine Beschallung aus der Kajüte von Mr. Hurley und seinen Pulveraffen lässt sich mit reichlich Sprit im Tank ertragen. Der Suff sorgt schließlich im dunkelsten Kämmerlein für strahlendes Licht.

Niedersächsische The Pogues-Vibes gepaart mit rumgetränktem Gesabbel aus der Freibeuter-Kombüse? Einmal kräftig einschenken, und dann geht das schon. Sobald der Promillezeiger im roten Bereich parkt, packt man im Hafen von "Tortuga" kräftig mit an. Captain Blake will schließlich wissen, wo seine Kanoniere abgeblieben sind, wer das Steuerrad geklaut hat und wer in der Lage ist, seine verloren gegangenen Erinnerungen wieder ans Tageslicht zu fördern.

Musikalisch begleitet wird die Piraten-Tour von handwerklich solide eingeprügeltem Hochsee-Folk, der in punkto Innovation und Nachhaltigkeit allerdings keinerlei Spuren hinterlässt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Pulveraffen gerne wie eine flotte The-Pogues-meets-Hayseed-Dixie-Mixtur um die Ecke kommen würden. Aber um im Konzert der Branchengrößen mitspielen zu können, müssten Mr. Hurley und seine Besatzung noch ein paar Ecken und Kanten mit einbauen. Zu glatt und unspektakulär vereinen sich akustische Gitarren, Schifferklavier, Ukulele, Flöte und Drums zu einem großen Ganzen, das abzüglich der alkoholgetränkten Lyrics auch jede Kinderradio-Sendung musikalisch untermalen könnte.

Dass die Pulveraffen mittlerweile auch auf großen Metal-Festivals willkommen sind, liegt wohl eher am schrulligen FSK-16-Humor der Herren Hurley, Bannock und Morgan. Wilde Suff-Fantasien ("Achtung, Fertig, Prost"), gusseiserne Liebesschwüre ("Ich Kanone Dich Nicht Leben"), Träume von Piratenabenteuern auf geheimnisvollen Inseln ("Tortuga") und ein Mini-Freibeuter-Hörspiel, aufgeteilt in vier Akte ("Blakes Landgang"): Für einen feuchtfröhlichen Themenabend unter schwarzer Piratenflagge ist das hier genau das richtige. Ohne Alk im Blut hingegen bleibt man lieber im sicheren Hafen stehen und lässt die wilde Horde alleine in Richtung Horizont schippern.