laut.de-Kritik Schwerkraft, nein danke! Review von Jürgen Lugerth

Selbst wenn auf der CD kein Bandname stünde, wäre es ein Leichtes, dieses Produkt den alten AOR-Helden Mr. Big zuzuordnen. Denn der auf der Rüsselspitze balancierende Elefant auf dem Cover reiht sich nahtlos in die Reihe absurd-bizarrer Artworks von früheren Platten der Gruppe ein. Egal, ob man die ein Bahnhofsgebäude durchbrechende Dampflok von "Lean Into It", den aus einem Kanalschacht auftauchenden Straßenarbeiter von "Bump Ahead" oder das geflügelte Schwein von "What If ..." betrachtet, all diese Covers zeugen von einem gewissen Humor und einer Portion Unbekümmertheit der mittlerweile gestandenen Herren aus Los Angeles.

Weitere untrügliche Kennzeichen von Mr. Big sind die sehr vielschichtige und kompetente Gitarrenarbeit von Paul Gilbert und der mächtige, unverwechselbare Bass von Billy Sheehan, der bei seiner früheren Band Talas so extrem nach vorne gemischt war, dass er praktisch das Lead-Instrument darstellte. Zusammen mit der klaren, cleanen Stimme von Eric Martin ergeben diese Zutaten ein einwandfrei identifizierbares Soundbild. Das ist auch beim neuesten Streich nicht anders.

Mr. Big-Fans (davon soll es ja doch einige geben) können also jubeln. Denn "Defying Gravity" bietet alles, was man von diesen technisch höchst versierten Mainstream-Rockern erwarten kann. Das erste Stück "Open Your Eyes" verblüfft zunächst mit geradezu 'zeppelinesker' Heavyness und dann mit wieselflinken Gitarrenläufen, das Titelstück an zweiter Stelle lebt von einer ungeheuren Leichtigkeit, die tatsächlich der Schwerkraft zu trotzen scheint, Der folgende Shuffle "Everybody Needs A Little Trouble" mit ein bisschen Axl Rose-Farben im Gesang und einem wuchtigen Bass hält das Ganze trotz der vielen Gitarrennoten obendrüber eisern am Boden.

Natürlich liefern Mr. Big auch wieder Schmusig-Akustisches wie "Damn I'm In Love Again" oder "Nothing Bad (Bout Feeling Good)" ab, denn damit sind sie schon seit "To Be With You" und "Wild World", einem Cat Stevens-Cover, sehr gut gefahren. Aber auch heftige Rock-Ausbrüche wie in "1992" stehen Mr. Big gut zu Gesicht - alles in allem ist "Defying Gravity" wirklich ein grundsolides Rock-Album, das von echten Könnern eingespielt wurde.

Leider bleiben die Herren aber insgesamt ziemlich genau in der Mitte, spielen ihre enormen Fähigkeiten nicht vollständig aus und schielen wahrscheinlich zu sehr auf das Mainstream-Publikum. Das ist nachvollziehbar, aber ein bisschen schade und verhindert Höchstnoten. Wer einfach guten AOR und Melodic Rock mit einer etwas speziellen Note haben will, ist hier aber bestens bedient.