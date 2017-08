laut.de-Kritik Nach geteiltem Leid öffnet der Veteran nun sein Herz. Review von Robin Schmidt

Fünf Jahre ist es her, seit Moses Pelham der Öffentlichkeit zum letzten Mal sein Leid klagte. Nach der Trilogie "Geteiltes Leid 1", "Geteiltes Leid 2" und "Geteiltes Leid 3" war eines bereits klar: ein neuer Albumtitel muss her. 2017 schüttet uns Moses Pelham nun also sein "Herz" aus.

"Von Anfang an anders, nicht von dieser Welt, bevor die labern von Standards, mach ich das lieber selbst". Moses Pelham tritt seinen "Neubeginn" erhobenen Hauptes an. Dabei baut das Frankfurter Urgestein seinen Opener in den ersten Sekunden musikalisch zunächst behutsam auf, um dann im Finale des Tracks mit druckvollem Boom-Bap-Sound und Vocal-Scratches zu schließen. Wer glaubt, dass Moses sein Pulver gegen die Kollegen schon mit den ersten Zeilen verschossen hat, dem sei gesagt: "Ich brauch nicht schlagen oder schießen, ich schreib die tot".

Das beweist der Rödelheimer Rapper nicht nur auf Deutsch. In "Bgmb", was soviel heißt wie "Bitte gib mir bös", singt Pelham die Bridge ganz lässig auf Englisch. Überhaupt experimentiert er innerhalb seiner Kompositionen mit äußerst unterschiedlichen Elementen, ist mal laut, mal leise, mal schnell, mal langsam und bringt musikalisch Unerwartetes auf die Platte.

Zwischen Glashaus-Piano ("Wir Sind Eins (Sagt Ihr)") und Onkelz-Gitarrensound ("M Zum O") bietet Moses P. immer wieder gelungene Abwechslung. Dennoch basieren die meisten Songs eher auf einem sparsamen Beat-Gerüst, das dem Deutschrap-Veteranen genügend Freiraum für seine eigenen Sichtweisen lässt.

Die ganz krasse Ausnahme stellt "Momomomomosespelham" dar. Man nehme: ein poppiges Instrumental, packe eine Gospel-Gitarre darauf, münze den Hit "Es gibt nur ein' Rudi Völler" in "Es gibt nur ein' Moses Pelham" um und lasse das dann auch noch von einem Kinderchor einsingen. Das hätte man auf "Herz" eher nicht erwartet, aber Respekt an Moses Pelham: mehr Selbstironie geht nicht. Moses' alter Spezi Illmatic bekommt dann im anschließenden Skit auch nochmal eine kurze Würdigung, in dem er dasselbe mit seinem Namen versucht: "Cococococostameronianakis". Witzig gemeint, aber das ist dann doch vielleicht ein bisschen viel des Guten.

Nostalgisch wird es bei "Meine Heimat" und "You Remember". Moses Pelham schwelgt in beiden Tracks in Erinnerungen und wartet mit jeder Menge Querverweisen an die gute alte Rödelheimer Zeit auf. ("Rödelheimer Land, Ecke Kleemannstraße, ist wo der Shit hier begann, sollte jemand fragen / unvergessen, da bin ich Elefant und was Nullen drüber sprechen, ist für mich nicht relevant")

Die Tracks "Mehr Licht", "An Alle Engel" und "Geheime Welt" fallen aus zweierlei Gründen auf. Zum einen gewähren sie Zuversicht und kennzeichnen einige positive Facetten aus Moses Pelhams Innenleben. Zum anderen legen sie die Schwächen des Werks dar. Moses Pelham hechelt hin und wieder dem Flow hinterher, nuschelt dabei gelegentlich und verwendet trotz anspruchsvoller Lyrik, die zum Nachdenken anregt, ab und an auch einige zu mystische Zeilen.

Summa Summarum ist Moses Pelham ein berührendes und erwachsenes Hip Hop-Album gelungen, das sich durch Meinungsstärke und pulsierender Vielfalt auszeichnet. Der Schmerz des Rödelheimers ist geblieben, geteilt hat er ihn aber diesmal straight aus seinem weiter als sonst geöffneten "Herz".