laut.de-Kritik Sludge Metal in Zeitlupe: Genau so klingt die Hölle. Review von Olaf Schmidt

Jesus, Maria und Josef. Zäh fließt er dahin, der Lavastrom, sehr zäh. Wer seinem Sludge Metal am liebsten dabei zusehen möchte, wie er in extremer Zeitlupe durch Wände bricht und Mann und Maus niederwalzt, muss hier zugreifen. Was die Finnen Morbid Evils auf ihrem Zweitling "Deceaces" veranstalten, lässt wenig Vergleiche zu. Doom natürlich, Death Metal schon alleine aufgrund der röchelnden Vocals, aber sonst? Zumindest ich habe so etwas noch nie gehört. Dafür ist die emotionale Wirkung umso stärker. Trotz der Hitze dringt die Kälte eines Songs wie "Evaporate" bis in jede Pore und tötet alles Leben.

Was für Leute haben Spaß daran, solche Musik zu spielen? Grassiert in Finnland eine besondere Krankheit, die alle Freude aus den Menschen heraus saugt und nur noch trostlose Schwärze in den Herzen zurück lässt? Denn genau so klingt dieses Album. Wer möchte sich auf eine Reise ins Herz der Hoffnungslosigkeit begeben? Dann hier entlang, bitte. Sechs schaurige Brocken werfen dir diese Skandinavier vor die Füße und lachen heiser über deine Verzweiflung. Labile Seelen sollten sich besser direkt einen Therapieplatz sichern, denn der Konsum dieser Musik, wenn man diese Geräusche wirklich so nennen möchte, führt unweigerlich in die geschlossene Abteilung der nächsten Psychiatrie. Die Lampen an den nassen, schimmligen Wänden flackern schon.

Je länger dieses Album andauert, desto mehr fürchtet man als Zuhörer um seine geistige Zurechnungsfähigkeit. Merkst du schon, wie sich grünlich-modrige Sporen des Wahnsinns in deinem Gehirn ausbreiten? Halt die kompletten 40 Minuten durch und gewinne als Preis eine Endlosschleife irren Gelächters. Lös dich auf im Nichts! Hörst du den verzerrten Abgrundbass und die Gitarrenwände Luzifers? Die Reise ins Epizentrum der Depression fordert ihren Tribut.

Wenn die Finnen zwischenzeitlich in "Dark Matter" mal für einige Sekunden die Geschwindigkeit erhöhen, blickt man voller Dankbarkeit auf. Sollte in diesem Meer aus Schwärze, zermahlenen Knochen und gekochten Seelen doch noch irgendwo ein Hoffnungsschimmer durchdringen? Nein. Es war eine Illusion, das Ende aller Zeiten lässt sich nicht mehr aufhalten. Genau so klingt die Hölle. Wer genau aufpasst, kann im Hintergrund die Schreie anderer verrückt gewordener Hörer vernehmen.

Ganze drei Musiker braucht es, um diesen infernalischen Klangsud zu erzeugen. Drei Typen, die hoffentlich unter nachrichtendienstlicher Beobachtung stehen. Möglicherweise haben wir es hier mit einem perfide geplanten Terrorangriff auf westliche Werte wie Lebensfreude und Vergnügen zu tun. Ja, das muss die Erklärung für dieses Album sein. "Deceases" ist atmosphärisch und technisch ganz toll gemacht, die Produktion konkurrenzlos räudig und niederwalzend. Aber ich möchte das bitte nie wieder hören müssen.