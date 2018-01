laut.de-Kritik Musikalische Aufarbeitung eines Traumas. Review von Maximilian Fritz

Fast genau ein halbes Jahr nach dem Suizid von Linkin Park-Frontmann Chester Bennington veröffentlicht Bandkollege Mike Shinoda erstmals neue Musik. Die drei Songs der komplett in Eigenregie produzierten EP "Post Traumatic" schlagen dabei in eine ähnliche musikalische Kerbe wie Shinodas Projekt Fort Minor, das der MC, dessen Rap-Parts in Kombination mit Benningtons gesanglicher Bandbreite den Sound der Amerikaner prägten, 2005 aus der Taufe hob.

Die Songs auf "Post Traumatic" setzen sich, wie der Titel schon andeutet, explizit mit dem Tod seines Freundes auseinander. In drei Tracks pendelt Shinoda wahlweise in Gefühlswelten zwischen Trauer, Resignation und Wut, die sich in insgesamt knapp zehn Minuten entladen.

Zum Auftakt versucht er sich im durchweg ruhigen "Place To Start" als Sänger und verleiht damit seinen Gefühlen Ausdruck: "I don't wanna know the end / All I want is a place to start." Nach dem plötzlichen Ende des regulären Songs erklingen dann noch private Botschaften von Shinodas Anrufbeantworter, in denen sich Freunde und Bekannte nach seinem Wohlbefinden erkundigen. Das wirkt schon sehr dick aufgetragen.

"Over Again" mäandert zwischen kitschig klingendem Pop und wütenden Rap-Parts, die die drückende Atmosphäre noch befeuern und Shinodas Stärken, im Gegensatz zum gesungenen Refrain, gekonnt ausspielen. Bei dieser Gelegenheit holt er sogleich zum Rundumschlag aus: "And everybody that I talk to is like 'Wow, must be really hard to figure out what to do now.' / Well thank you genius, you think it'll be a challenge? / Only my life's work hanging in the fucking balance." Da ist einer aber mächtig sauer auf seine Mitmenschen.

In "Watching As I Fall" adressiert er, einmal in Fahrt, auch gleich die kritischen Stimmen, die Linkin Park seit Jahren Sellout vorwerfen und den Output der Band an ihren ersten beiden Alben messen: "Still upset from shit that's 15 years old / I don't know what it takes to make me let go." Weniger zutreffend wird die Kritik dadurch allerdings leider auch nicht.

Der letzte Refrain auf "Post Traumatic" bezieht sich abermals auf den verlorenen künstlerischen Gegenpart in seiner Band: "They're watching as I fall, they're staring as I go / I gave until my soul hurt, and never told them so / They're watching as I fall, to somewhere down below / But maybe I'm just falling, to get somewhere they won't."

Nach mehreren Durchgängen bleibt trotz aller Emotionen aber ein fader Nachgeschmack. Die Fans dürften Shinoda für seine schonungslose Katharsis Respekt zollen, doch irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass es etwas weniger Pathos auch getan hätte.

Ein abschließendes Fazit fällt in diesem Fall schwer. Die selbstproduzierten Beats klingen erstaunlich satt, die Rap-Parts gewohnt solide. Alleine die Richtung, die Shinoda einschlägt, will nicht recht gefallen. Wüsste man nicht, was für ein heikles Thema hier verarbeitet wird, hielte man die EP aufgrund ihres hohen Pop-Appeals wahrscheinlich für herkömmliche Chartmusik.

Mike Shinoda hat für sich die öffentlichste aller Methoden gewählt, um den Tod seines Freundes zu verarbeiten. Das ist selbstverständlich legitim und ein nachvollziehbarer Weg für einen Musiker. Für die Fans dürfte die Botschaft, die in den drei Songs steckt, ohnehin einen größeren Wert haben als die qualitative Komponente, die stellenweise doch zu wünschen übrig lässt.