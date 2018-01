laut.de-Kritik Von der Inspiration zur reinen Übersättigung. Review von Yannik Gölz

Wir verdanken es wohl teilweise der Natur von Streaming-Services und dem Billboard-Algorithmus, dass Alben im Hip-Hop- und R'n'B-Mainstream zur Zeit absurde Längen annehmen können. Die letzten beiden Drake-Alben dauerten etwa 80 Minuten, das kommende Rae Sremmurd-Projekt ist als Triple-Album angesetzt, Chris Browns "Heartbreak On A Full Moon" bringt stattliche zweieinhalb Stunden auf die Waage. Für den kommerziell heißersehnten Follow-Up zu "Culture" schließen sich nun die Migos diesem Trend an und reihen 24 gleichförmige Titel aneinander, keiner unter drei, viele über fünf Minuten lang. Fast zwei Stunden "Culture 2".

Etappenziel dieses Albums scheint dementsprechend zu sein, auch den hartgesottenen Migos-Fans deutlich zu machen, dass es so etwas wie "zu viel Migos" gibt. Nicht, weil die einzelnen Tracks per se handwerklich schlecht oder untypisch für die Gruppe wären, es ist die reine Übersättigung in Kombination mit einer generellen Unsicherheit über die weitere Ausrichtung der Musik, an der viele Titel kranken.

Manche Beats greifen zaghaft Trends aus dem Mainstream auf, zum Beispiel die Latin-inspirierten Harmonien auf "Narcos", das Post Malone-Feature auf "Notice Me" oder die Pharrell-Produktion für "Stir Fry". Auf der anderen Seite lassen manche Zeilen und instrumentale Anleihen unterschwellig ernstere Töne anklingen. "Higher we go, beg and plead for the Culture" auf Opener "Higher We Go" oder Ansagen wie "Real rap, no mumble" lassen im Anbetracht vieler kritischer Stimmen zu den neuen Gesichtern der HipHop-Kultur aufhorchen.

Aber nicht nur werden diese interessanten Momente unter doppelt so vielen Schema F-Tracks begraben, sondern werden sie auch selten besonders interessant ausgespielt. Das liegt anscheinend auch an einem latenten Auseinanderdriften der einzelnen Fraktionen. Während Offset sich weiter damit begnügt, als Cardi Bs Hausmann in spe ab und zu einen einwandfrei geflowten Part aufs Parkett zu legen, rappt Takeoff hier als einziger mit Leidenschaft und Feuer, als würde er tatsächlich für die Kultur representen wollen.

Komplettes Kontrastprogramm zum aufblühenden Left-Off-Migo ist dabei Frontmann Quavo, der musikalisch wie schon auf dem Travis Scott-Kollabotape auf der Stelle tritt. Sein Autotune fühlt sich nach einem sehr Quavo-intensiven Jahr schal und ermüdend an, seine Flow-Pattern scheinen allesamt von früheren Projekten recycelt und auch, wenn es einen guten Schlag an Titeln gibt, die auf schnell zusammengeschustert klingen, ist es doch gerade er, der am häufigsten mit halbgaren und satten Performances langweilt. Einzig Drake unterbietet diese Präsenz mit einem kompletten Wegwerf-Verse, der auf "Walk It Talk It" die Frage aufwirft, warum er dafür überhaupt auftaucht.

Natürlich gibt es dagegen auch Momente, in denen die Formel der Gruppe einwandfrei aufgeht. "Stir Fry" endet vermutlich als der nachhaltige Hit der Platte, der nicht nur mit dem Funk-Appeal des letzten N.E.R.D.-Albums aufwartet, sondern auch die markantesten und griffigsten Vocal-Melodien mitbringt. "Motosports" gibt den klassischen Verse-getragenen Song, auf denen Triplet-Flows und hypnotischer Beat mitsamt Nicki Minaj und Cardi B ein wenig auf der "Bad And Boujee"-Formel reiten. "Too Much Jewlery" wartet mit wundervollem Flöten- und Pianosample plus einem unerwarteten Breakdown zum Ende hin auf, "Flooded" klingt wie straight up vom fantastischen "Without Warning"-Projekt. Apropos: 21 Savage taucht auf "BBO" auf, um eine der eingängisten Hooks der Platte abzuliefern.

Insgesamt fällt im Grunde jedoch kein Track zu weit vom Stamm, denn auch das zweite "Culture"-Album klingt durchgehend so, wie man sich ein Album des Trios eben vorstellt. Lediglich die Inspiriertheit der Einzeltracks und Produktionen variiert von Station zu Station.

Das Gemeine ist ja, dass bei 24 Tracks der Migos allein durch die rohe Qualität ihrer Produzenten und ihre konsequente musikalische Solidität genug Tracks abfallen, die man mögen wird. In ein paar Wochen haben sich diese Hits dann herauskristallisiert und in spätestens einem Jahr sind das dann die einzigen Fragmente, die man überhaupt mit "Culture 2" assoziiert. Und sich drei oder vier Tracks zu merken und zu mögen, wird das Album vermutlich retrospektiv weitaus besser wirken lassen, als es in einem tatsächlichen Hördurchgang der Fall ist. Dieses neue Album mag kommerziell mit Sicherheit kein Letdown sein, aber die Migos haben selten weniger hungrig geklungen. Und mit Protagonisten, die mindestens zwei Drittel der Zeit sichtlich auf Sparflamme fahren, macht die absurde Länge das Projekt nahezu unkonsumierbar.