laut.de-Kritik Fünf nette Cover und die Wichtigkeit des Belanglosen. Review von Ulf Kubanke

Schicksal und Musikgeschichte gehen mitunter seltsame Wege. Die vor gut 30 Jahren erschienene und hier als Remaster neu aufgelegte "The 5.98 E.P. - Garage Days Re-Revisited" ist, rein künstlerisch betrachtet, kaum mehr wert als eine Fußnote im Gesamtkatalog Metallicas. Manchmal allerdings schwingt sich das scheinbar Belanglose zu immenser Wichtigkeit auf. So auch hier: Ohne diese Fingerübung hätte es nachfolgende Großtaten eventuell nie gegeben.

Kalifornien im Frühsommer 1987: Die Umstände erscheinen alles andere als rosig. Cliff Burton starb vor wenigen Monaten. Die Band hat den tragischen Verlust längst nicht verarbeitet. Neuzugang Jason Newsted fremdelt noch mit der Bandchemie. Hinzu tritt der überraschende Erfolg des Meilensteins "Master Of Puppets" samt einhergehender Prominenz und gestiegener Erwartungshaltung.

Als reichte das alles noch nicht, bricht James Hetfield sich beim Skateboarden einen Arm, und das Label pocht auf eine E.P. mit frischen Tracks, damit man nicht mit leeren Händen nach Castle Donington zum baldigen Monsters Of Rock-Festival fliegen müsse. Kein Wunder, dass die Situation sich nicht gerade kreativitätsfördernd auswirkt.

Neue Tracks wollen nicht gelingen. Mit Müh und Not schneidet sich die Band einen halbgaren Song aus den Rippen, der erst später zu "Blackened" reifen wird. Warum also nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Einerseits Feeling und Motor wieder anknipsen, indem man geliebte Klopper aus der Jugendzeit einspielt. Andererseits der Plattenfirma die Cover als tolle Alternative unterjubeln.

Genau so klingt es auch. Die Bandbreite der Geehrten reicht von NWOBH (Diamond Head) über Postpunk (Killing Joke) bis hin zu den Horrorpunk-Ikonen Misfits. So richtig gewartet hat die Welt darauf nicht. Zu inspirationslos drehen Lars Ulrich & Co. die höchst unterschiedlichen Originale durch den Wolf gleichförmiger Metallicafizierung.

Worauf die Welt tatsächlich wartete, erfüllt sich als Metal gewordener Traum erst ein gutes Jahr später mit ihrem für alle Ewigkeit kompositorischen Zenit "And Justice For All". Genau hier liegt auch die Daseinsberechtigung dieser fünf nett dahergeschredderten Stücke. Ohne Wiedererweckung ihres bandeigenen Spirits, ohne neu entflammten Funken der Lust, gäbe es Glanzstücke wie "One" oder "To Live Is To Die" heute womöglich nicht.

Ob man dieses Remaster als eigenständige Veröffentlichung wirklich benötigt, hängt eher von individueller Sammlerwut als vom tatsächlichen Wert ab. Immerhin befinden sich die Lieder auch auf dem 1998 erschienenen "Garage Inc." und klingen dort nicht wesentlich schlechter.