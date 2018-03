laut.de-Kritik Interpretationen von Prince, Sade, Janet Jackson u.a. Review von Ulf Kubanke

"Ventriloquism" bedeutet Bauchrednerei. Einen passenderen Titel hätte Meshell Ndegeocello für dieses Album kaum wählen können. Elf popkulturelle Klassiker aus den Jahren 1982 bis 1994 gabelt sie vom Teller der Musikgeschichte und drückt allen einen eigenen Stempel auf. Heraus kommen etliche brillante Neuinterpretationen und ein Totalausfall.

Die in Berlin geborene Amerikanerin nimmt sich nicht zum ersten Mal fremder Stücke an. Ihr berühmter Duetthit "Wild Night" (mit John Mellencamp) stammt von Van Morrison. Ebenso gab es live bereits eine Prince-Revue oder die Nina Simone-Hommage "Pour Une Âme Souveraine". Dieses Mal ist aber alles anders.

Ndegeocellos Konzept entsprang hier vor allem Schmerz und Empathie. Todesfälle in der Familie sowie die neue, anti humane Politik in ihrem Land trugen zur depressiven Stimmung bei. Gleichzeitig blockierte beides aber nicht den Kampfgeist der ebenso toughen wie sensiblen Künstlerin. Und so erfüllt diese Platte mehrere Aufgaben gleichzeitig.

In Zeiten von White Supremacy-Wahn, Rückabwicklung von Frauenrechten und wachsender Homophobie fällt es vielen Menschen nicht leicht, den Blick nach vorn zu richten. Dies gelingt oft, wenn man die eigenen Batterien durch ein paar wohlbekannte wie geliebte Klänge aus der Vergangenheit wieder lädt. Ganz bewusst wählte sie deshalb Künstler aus dem afro-amerikanischen, afro-britischen und Latino-Spektrum aus, deren Hits weltweit funktionieren. Im Gepäck befinden sich große Namen wie Prince, Sade, George Clinton oder TLCs "Waterfalls".

Zum Abschalten gibt es aber auch ein paar Partynummern, die den Kopf frei pusten, den Groove auspacken, aber nie oberflächlich daher plätschern. Im Gegenteil: Die hohe Kunst, das Unbeschwerte mit filigraner Handwerkskunst zu adeln, ist eine Hauptstärke Ndegeocellos. So bleiben die Melodien die alten, während sie die Arrangements der Evergreens aus ihrem teils etwas sterilen Eighties-Klangkorsett befreit. Anspieltipp: der der Opener "I Wonder If I Take You Home" (Lisa Lisa And Cult Jam).

Gleichwohl verankert sie die Grundstimmung der Platte insgesamt in totaler Finsternis. Mit dem schäumend sprudelnden Übermut ihrer Anfänge hat vieles nichts mehr zu tun. Die Tragik war ihr zwar nie fremd, doch dräuende Dunkelheit, unbezwingbare Bedrückung und lauerndes Unheil schweben über Platte wie ein Damoklesschwert.

Die Neuinterpretationen fördern mit Abstand das Intensivste zu Tage, was Meshell atmosphärisch bisher ablieferte. Janet Jacksons "Funny How Time Flies (When You're Having Fun)" windet sich herrlich missmutig in einem apokalyptischen Arrangement nahe bei Dark-Ambient. So mutieren Janet Zeilen in böse Ironie. Absolute Höhepunkte sind dennoch Ndegeocellos Versionen von "Sometimes It Snows In April" (Prince) und Tina Turners "Private Dancer".

Dem lila Genius webt sie ein tiefschwarzes Totenhemd und ist dabei mehr Gothic-Soulqueen als Neo-Soul-Königin. Besonders die schwebenden, recht flächigen Gitarrenlicks unterstreichen die Trauer vortrefflich.

Doch in den Keller aller Empfindung gelangt man erst mit dem "Private Danver". Tina Turner legte den Mark Knopfler-Track bereits als melancholische Klage über das Los einer Prostituierten an. In dieser Deutung wächst sich die dort noch handhabbare Desillusion nun zur suizidalen Depression aus. Gimmicks wie die effektvolle Akustikgitarre oder schamanisch eingestreute Perkussion perfektionieren die inspirierte Umsetzung.

An diesem Punkt freut man sich eigentlich auf das vermeintliche Finale mit Sades "Smooth Operator". Das Original ist ein sarkastisches Juwel über einen kaltherzigen Heiratsschwindler, dessen Zynismus sich im lässigen Cocktail-Sound des Jetset-Yuppies versteckt. Die hintersinnige Doppelbödigkeit Sade Adus wäre nach allen bisherigen Glanzlichtern dieses Albums ein gefundenes Fressen, sollte man meinen.

Doch ausgerechnet diese tolle Vorlage versägt Ndegeocello komplett. Den Rhythmus bürstet sie seelenlos auf Avantgarde. Die Melodie geht nahezu komplett baden. Übrig bleibt anklagender Sprechgesang zu eher masturbierenden, denn interpretierenden Instrumenten. Der einzige Ausfall auf einer ansonsten meisterhaften Scheibe.