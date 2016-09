laut.de-Kritik Die letzten Schnaufer eines fossilen Rock-Klopses. Review von Jürgen Lugerth

Wer den Namen Meat Loaf hört, assoziiert damit (hoffentlich) dessen fulminanten "Hot Patootie - Bless My Soul "-Auftritt in der Verfilmung der Transen-Oper "The Rocky Horror Picture Show" vor gefühlten 100 Jahren oder sein doch ziemlich legendäres Album "Bat Out Of Hell", das den unumstrittenen Höhepunkt seiner Zusammenarbeit mit dem Komponisten Jim Steinman darstellt.

Schon nach dieser Glanztat mit dem höchst einprägsamen Cover-Artwork wurden die Outputs des Erfolgsduos nach und nach schwächer und kopierten zunehmend die prominente Vorlage. Das Aufregendste in punkto Meat Loaf waren später Meldungen darüber, dass der umfängliche Entertainer immer mal wieder auf der Bühne umkippte, wegen Atemnot oder anderen körperlichen Beschwerden, und sich dann backstage unterm Sauerstoffzelt erholen musste, um die Show zu vollenden.

Neben seiner durchwachsenen musikalischen Karriere betätigte sich Herr Marvin (später: Michael) Lee Aday, so der bürgerliche Name, als Schauspieler in unzähligen Filmen, die nicht alle zwingend unter die Top 100 der bewegten Bilder eingeordnet werden müssen. Nun aber, mit knapp 70 Lebensjahren, wollte es der alte Kämpe noch einmal wissen und präsentiert ein weiteres Album, natürlich wieder unter der musikalischen Regie seines langjährigen Weggefährten Steinman.

Leider stellt sich schon nach den ersten Tönen des (Mach-)Werkes die dringende Frage: "War das wirklich nötig?" Denn schon der Opener "Who Needs The Young", der mit ein paar formelhaften Blues Rock-Riffs startet, um dann in eine Art Kirmesmusik mit Blasinstrumenten abzugleiten, fördert reichlich Magensäure. Das soll natürlich lustig sein, aber wenn dann der 'Gesang' von Meat Loaf zu Schunkelmelodien und 'La la la'-Chören einsetzt, hört man sofort: Diese Stimme ist im Eimer! Aufhören!

Im Folgenden quält sich der arme Fleischkloß mit Hilfe diverser Co- und Background-Sängerinnen, die ihm schon in den Achtzigern zur Seite standen (allen voran Ellen Foley), durch ein unlöbliches Werk voller Schwulst, Bombast und falschen Gefühlen. Mit dem selbst postulierten 'Classical Rock' hat das wenig zu tun, eher mit Musical, Seifenoper und irgendwelcher amerikanischer Unterhaltungsmusik aus den Fünfziger Jahren.

Dazu kommt, dass das Meiste auf dieser Platte unter den Begriff 'Recycling' fällt. Denn Herr Steinman greift auf diverse eigene Kompositionen aus der Vergangenheit zurück, modelt sie um und bringt sie so noch mal verschlimmbessert unter das Volk. Sogar "More", ein Hit mit den Sisters Of Mercy, wird hier nochmals sehr mittelmäßig verwurstet. So kann man es natürlich auch machen. Das größte Trauerspiel ist aber definitiv die Stimme des einst mächtigen Mikrofon-Recken. Die knödelt sich durch die unteren Mitten, ohne Emotion, ohne Kraft und ohne Motivation. Links und rechts von ihm schreien ihn die diversen Ladies an die Wand. Um was es bei all dem geht, will eigentlich keiner wissen.

Vom überlangen und nach Steinman-Art auch überlang betitelten "Going All The Way Is Just The Start (A Song In 6 Movements)" bis zum bitteren Ende quält Meat Loaf sich selbst und seine Fans, so dass die Skip-Taste für jeden aufrechten Rockfan der einzige Ausweg bleibt. Nun gut, das letzte Stück "Train Of Love" reißt noch mal die morschen Knochen zusammen und rockt ganz ordentlich. Leider hat man auch hier den Eindruck, dass dem tapferen Fleischklops gleich endgültig die Stimme versagt. Was für eine Tortur!

Es gibt nur einen Weg, diese Zumutung zu verdauen. Gleich mal die LP "Free For All" des Gitarrenhelden, Hobby-Jägers und sozial-politischen Totalausfalls Ted Nugent hervorkramen und sich von dem jungen Meat Loaf eingesungene Kracher wie "Hammerdown" oder "I Love You So I Told You a Lie" reinpfeifen. Das beruhigt. Ansonsten sollte man tapfer den Mantel des Mitgefühls über "Braver Than We Are" hängen. Klappe!