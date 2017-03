laut.de-Kritik Erste Risse im Gütesiegel - bei toll ausproduzierten Beats. Review von Marvin Müller

"Lederjacke muss / Treter sind geputzt / Bewege mich im Plus, weil ich nebenbei noch push' / Jägermeistersuff - meine Leber geht kaputt / Digga, Schlägerei im Club / werfe Gläser durch die Luft", womit Maxwell den wesentlichen Inhalt seines Solodebüts mit elegantem Stumpfsinn zusammenfasst.

Doch die erwartbar thematische Steppe fällt dank der sauber ausproduzierten Beats eines heißhungrigen Jambeatz nicht allzu sehr ins Gewicht. Auf den durch die Bank weg starken Brettern feuert der goldbezahnte Platinrapper unablässig Reimsalven ab und skizziert das bekannte Bild der berüchtigten Bande: vom Hauptschüler zum Top-Ten-Rapper, vom Straßenjungen zum Echo-Nominierten, doch dabei immer zu "high und besoffen", um das ganze Theater ernst zu nehmen.

Der Einstand "Fressen Oder Gefressen Werden" gibt die Marschrichtung vor, der treibende Beat lässt keine Zeit für Kompromisse. Reimkette reiht sich an Reimkette, und doch kann man bereits erahnen, dass der jüngste Spross der Strassenbande am stärksten innerhalb der Gruppe funktioniert. Mit LX kommt erstmals etwas Zwingendes in den Vortrag der Banditen, "Diese Beiden" flowen elegant um die Wette, machen bald das "Stadion Voll", und doch - irgendetwas fehlt.

"Mir fällt nix' anderes ein / außer Obsthändler sein", gibt Maxwell unumwunden zu. Tatsächlich macht "Kohldampf" genau dort weiter, wo das Duo im Sommer 2015 aufgehört hat - harter Straßenrap zwischen Boom-Bap und Trap, ohne Message direkt in die Fresse. Um drohenden Verschleißerscheinungen vorzubeugen finden sich bekannte Einschübe aus Dancehall und Reggaeton, doch besonders die dezent eingestreuten Westcoast-Synthies bleiben hängen. So bieten "PLZ" und "Nix War Geplant" sichere Anspielstationen, während das Raf-Feature "Stress Mit Mir" sowie "1 Joint" besser auf einer der beiliegenden EPs gepasst hätte.

An Output mangelt es dem 187er keineswegs. Als Nachschlag zu dem ohnehin schon üppigen "Kohldampf"-Bucket serviert Maxwell vier weitere Tracks mit "Balla Balla", auf dem vor allem das bärenstarke Tarek-Feature ("Ding Dong") brilliert, sowie die EP "Hühnchen & Bier" mit Haramburger-Fellow Bozza. Auf "Obststand" noch recht unscheinbar, mausert sich das Eroscentergangmitglied zum starken Rap-Sparring-Partner und reißt Maxwell zu wohltuend experimentellen Trap-Tracks hin ("365", "Lauf Wenn Wir Kommen").

Sei es der gefühlt zehnte Aufguss derselben Story von den Außenseitern, die plötzlich Rapdeutschland dominieren oder die teils haarsträubenden Textausfälle - der Verdacht, dass das 187-Gütesiegel Risse aufweist, erhärtet sich. Konnte man in Maxwells erstem gerappten Part auf "Krampfhaft Kriminell" (2012) noch über Vergleiche à la "Fly wie eine Meise" hinwegsehen, wirken Textstellen wie "Ihr seid weich wie 'ne Packung Toast" oder "Verstecke, die so dunkel sind wie Leberflecken" oder "Sie wollen Streit, aber fall'n wie ein Dominostein" oder "Nicht wie du, du hast Schwule als Fans" doch recht plump.

Außerdem lässt unser Safari-Guide kein noch so abgegriffenes Klischee unbedient, wodurch sowohl Hörgenuss als auch Wiedererkennungswert deutlich abnimmt. Auch hier gibt der Rest der Bande Rückendeckung und weiß von der Eintönigkeit abzulenken. Sowohl der Banden-Representer "Gangzeichen" als auch "Es Rollt" featuring Gzuz und einem dezent eingesetzten Tory Lanez liefern für sich betrachtet vorzügliche Straßenrap-Kost.

Man merkt Maxwell wie dem gesamten Umfeld an, dass sie versuchen, ihre Stärken ("Authentischer Dealer-Rap, der Spaß macht") weiter auszuspielen und dabei ungekünstelt bleiben wollen. So lassen Tracks wie "1ne Millionen" oder "Nichts War Geplant" deutlich durchblicken, dass die ehemaligen Straßenbanditen längst auf der richtigen Klingeseite der Armutsschere gelandet sind - 187 liefert sowohl den Soundtrack zur Abschlussfeier der Klasse 9B wie für die nächste Loft-Party im Berliner Savoy-Hotel.