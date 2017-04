laut.de-Kritik Ein Ritt auf der Rasierklinge. Review von Jeremias Heppeler

"Glücklich Mit Nichts" eröffnet das Album und steht sinnbildlich für die Stärken und Schwächen der neuen Max Prosa-Scheibe: Merkwürdig schroffe Texte treffen auf ölig angenehme Indiemelodien, die sich teilweise abstoßen wie besoffene Pärchen, um sich wenige Sekunden später wieder leidenschaftlich in den Armen zu liegen.

Prosa klingt jetzt poppiger. Und größer. Der fast schüchterne Folk der ersten beiden Alben offenbart sich zwar immer wieder, wird aber unsanft von aufgepumpten E-Gitarren und massentauglichen Melodien herum geschoben, deren Frisuren Backstage mit dem Glätteisen gebügelt wurden. "Keiner Kämpft Für Mehr" ist zwar meilenweit entfernt von den Bendzkos und Bouranis der Republik, aber absolut radiotauglich, was einen automatisch zusammen zucken lässt. Denn die deutsche Sprache, das zeigen mehrere Jahrzehnte Popgeschichte, erscheint aufgrund ihrer Metapherndichte als besonders anfällig für katastrophalen Kitsch. Und pappt dir ebendieser erstmal an den Hacken, dann bekommst du ihn schlechter los als Hundekacke, in die du gerade getreten bist.

Prosa reitet also auf der Rasierklinge – und ist sich dessen bewusst. Er suchte die Veränderung, den Mehrwert, hält aber dennoch über die komplette Albumlänge die Balance. Klar, er stolpert mal nach links, mal nach rechts und droht zum Ende sogar vornüber zu kippen, schafft es aber dann doch, sich aufzurichten. Punktuell entstehen dann ziemlich ambivalente Hymnen wie "Die Phantasie Wird Siegen", das den ein oder anderen Deutschpop-Fan sicher aus den Schuhen blasen dürfte.

Songs wie "Glauben An", "Lieber Freund" und "Alles Was Ich Seh" kreisen angenehm und unspektakulär vor sich hin, nur die ausufernden Chorelemente und aufgeblasenen Loopschichten, die sich oft dazwischen schleichen, hätte es nicht gebraucht. Teilweise klingen die Kompositionen so, als hätte sich Konstantin Wecker als Ghostwriter um die Strophen gekümmert und das Handwerkszeug dann an etwas angestaubte Indiebands wie Mando Diao abgegeben. Einen ziemlichen Schock verursacht "Der Boxer", auf dem Max Prosa plötzlich rappt und sich damit keinen richtigen Gefallen tut.

Prosas Texte sind nicht besonders komplex, nicht besonders groß oder klein, nicht besonders verkopft und nicht besonders poetisch. Sie sind eben da, einfach so. Und bringen bestimmte Dinge ziemlich zielgerichtet auf den Punkt. Ein Beispiel: "Du warst immer so angetan von dem blinden Sänger in der Bahn / ich fands ganz schön, aber mehr auch nicht / und jetzt seit du mir fehlst, berührt er mich / alles was ich seh, singt ein Lied von dir ..." Eine schöne Hommage jedenfalls an den Element Of Crime-Übersong "Am Ende Denk Ich Immer Nur An Dich".

Ein finales Urteil fällt schwer, zu oft wechseln sich gelungene Ideen mit abgedroschenen Melodien ab. Speziell die Mitte des Albums offenbart sich als ziemlicher Durchhänger. Die zentralen Flaggschiffe der Platte, "Auf Der Suche Nach Mehr" und "Keiner Kämpft Für Mehr", retten das Ding aber über die Ziellinie. In dieser Form kann Prosa gut und gerne mit den aktuellen Platten von Pohlmann und Poisel mithalten.