Ein musikalischer Schonwaschgang.

laut.de-Kritik Review von Kilian Steinhart

Aus vermeintlicher Fülle, ensteht bei "Lachen Weinen Tanzen" Leere. Ohne Widerstand und glatt. Müsste man Beliebigkeit vertonen, here it is! Auf dem Debüt von Matthias Schweighöfer ist Musik entstanden, die wirken soll. Aber es sind Luftblasen, die leer irgendwo über dem flachen Ton der Platte zerplatzen. Zaghaft, fast ängstlich, haucht der evrybody's darling ins Mikrofon. Bei seiner Stimme wurde nachgeholfen, was sie nicht voller, sondern künstlicher erscheinen lässt.

Ein 'Filmpop-Album' nennt Schweighöfer seinen Erstling. Tatsächlich hört man Sound-Gerüste, die mit einem Weichzeichner bearbeitet wurden und irgendwo zwischen Nebel und Sofa oszillieren. Das Album folgt musikalisch sehr einfachen und bewährten Konzepten. Piano, Stimme und hier und da ein paar Streicher. Schweighöfer bekam Unterstützung von Arne Schuhmann und Josef Bach. Diversität oder Komplexität entstand auch dadurch nicht. Die ehrwürdigen Hansa Studios mussten für den musikalischen Ausflug des Schauspielers herhalten. Zusätzlichen Support gab es von den Musikern des Filmkomponisten Danny Elfmann.

Tauchen wir ein in den musikalischen Schonwaschgang. Der Titelsong wartet mit einem Andreas Bourani-Sound auf. Treibend und doch irgendwo dazwischen bleibt das Stück hängen. Es ist zu befürchten, dass das Stück zu einem potentiellen Radio-Dauerbrenner avanciert. Die Single-Auskopplung "Superman Und Seine Frau" schleicht sich an wie ein alter Echt-Song. Auch hier besteht Heavy-Rotation Gefahr. "Viel Zu Viel" gerät zum Exempel für die restlichen Nummern der Platte. Coldplay-Piano und Lyrics oberhalb der Kitschgrenze "Ich Halt Dein Herz In Meiner Hand".

Das Album ist hier eigentlich schon zu Ende erzählt. Sehr frech: beim Einstieg zu "Wege" klaut man einfach mal ein bisschen bei Oasis. Merkt schon keiner! Und warum dann auch noch "Auf Uns Zwei>" Mensch Matze! Up-Beat, schlimmstes gepitche und Sprechgesang ist Könnersache."Deine Liebe" reiht sich brav ein, um im übertriebenen Produktionslabyrinth unterzugehen. Überhaupt die Texte. Charakterlos und uninspiriert. In ihrer Bedeutungsschwangeren Schwere bleiben sie doch leer. Beispiel gefällig? "Ich war oft leise und dir immer zu laut" oder "eine Hymne auf uns zwei, vom Leben komponiert".

Nein, es braucht keinen weiteren Deutschpop. Philipp Poisel oder Tim Bendzko reichen schon. Und dennoch: Mit "Lachen Weinen Tanzen" ist der deutsche Radiomarkt um eine weitere fragwürdige Scheibe reicher. Gehaucht von Matthias Schweighöfer.