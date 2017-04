laut.de-Kritik Hip Hop-trifft-Soul mit spannenden Facetten. Review von Toni Hennig

Mary J. Blige hat in ihrem Leben schon zahlreiche Höhen und Tiefen durchlebt. Letztes Jahr ließ sie sich von ihrem Ehemann Martin "Kendu" Isaacs, mit dem sie zwölf Jahre lang verheiratet war, scheiden. Dennoch denkt die 46-Jährige nicht ans Aufgeben. Für den Nachfolger von "The London Sessions" aus dem Jahr 2014 arbeitete sie mit dem Produzententeam B.A.M. und DJ Camper an einem zeitgemäßen Update ihres Sounds.

Mit "Strength Of A Woman" richtet die Queen Of Hip Hop-Soul den Blick nach vorne. Diese Frau kann, so scheint es, nichts mehr aus der Bahn werfen. "Love Yourself" fasst die Kernaussage des Albums zusammen: Liebe dich selbst, bevor du jemand anderen liebst. An Selbstbewusstsein mangelt es Mary J. Blige kaum. Gestärkt geht sie aus einer schweren Situation hervor.

Dass diese Einstellung in einem eher ungesunden Maße auch für Featuregast Kanye West zutrifft: geschenkt! Er liefert auf dem Track eine mehr als solide Vorstellung ab. Die Amerikanerin zeigt sich dazu in stimmlicher Höchstform, während harte Hip Hop-Beats, garniert mit coolen Bläsersätzen, kraftvoll nach vorne gehen.

Die anschließenden dreizehn Nummern halten das Niveau weitestgehend aufrecht. "Thick Of It" klingt als Kontrast mit seiner 70ies-Gitarre wie eine Mischung aus War und Emeli Sandé und dürfte somit einen heißen Kandidaten für den nächsten Tarantino-Soundtrack abgeben. Schwächen offenbaren höchstens die Balladen, die etwas unspannend am Hörer vorbeirauschen ("It's Me", "Thank You").

"Find The Love" erweist sich mit seinem EDM-Fundament, das neben den restlichen Songs wie ein Fremdkörper wirkt, als verzichtbar. Mit "Glow Up" in Zusammenarbeit mit Quavo, DJ Khaled und Missy Elliott bringt Blige dennoch überzeugend frischen Wind in ihr smoothes und elegantes R'n'B-Soundbild. Die Gäste fügen sich in das trappig-dunkle Klanggerüst des Tracks mit Leichtigkeit ein.

Das Herzstück der Platte bildet "U + Me (Love Lesson)" in der Mitte, das als deepe Midtemponummer mit leiernden Synthies und ratternder Snare restlos überzeugt. So erwarten es die Anhänger von der Queen Of Hip Hop-Soul. Das unerschütterlich positive "Indestructible" schließt daran an.

Der Titeltrack "Strength Of A Woman" stärkt das Bewusstsein der weiblichen Black Community zwar nicht besonders tiefschürfend. Dafür bleibt ihre Botschaft direkt und unmissverständlich: Seid stark und selbstsicher!

"Telling The Truth" mit Kaytranada, der außerdem den Song produziert hat, stellt in der zweiten Hälfte ein Highlight auf diesem äußerst ansprechenden Album dar. Windschiefe Synthies erzeugen eine urbane nächtliche Atmosphäre. Beide steuern in dem Track entspannte, coole Gesangslinien bei. Afrikanische Percussions veredeln am Ende diese Neo-R'n'B-Nummer.

Mit Hilfe erlesener Produzenten und Songwriter entlockt Mary J. Blige ihrem vertrauten Hip Hop-meets-Soul-Konstrukt spannende Facetten. Dank ihres Durchhaltevermögens und ihres Muts, mit den Erwartungshaltungen ihrer Fans zu brechen, ohne ihre Trademarks zu verleugnen, kämpft sie sich mit "Strength Of A Woman" in die erste Liga dieses Genres zurück.