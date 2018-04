laut.de-Kritik Grün bleibt die Farbe der Hoffnung. Review von Florian Peking

Marsi fucking Moto ist zurück, und wenn man es mit dem zugedröhnten, hochgepitchten Alter Ego von Marteria zu tun bekommt, gleicht das Albumhören gerne einer Triperfahrung. Von aromatischen Rauchwolken umgeben, erscheint der Maskenträger nun bereits zum fünften Mal, um den Erdlingen auf Albumlänge seine Kiffer-Weisheiten darzubieten.

Marsimoto war aber schon immer mehr als nur gewöhnungsbedürftige Rap-Mucke zum Jointsdrehen. Das beweist auch "Verde" wieder eindrucksvoll. Die dröhnend-rüttelnden Beats, für die neben den üblichen Verdächtigen wie Nobodys Face und The Krauts auch Produzenten wie Bazzazian oder Ghanaian Stallion verantwortlich zeichnen, stecken erneut voller Eigenleben. In Verbindung mit der eigenwillig eingesetzten Heliumstimme des Protagonisten entsteht so der typische Marsi-Sound: klapprig und verballert, dabei aber immens detailverliebt.

Besonders erfrischend wirkt die textliche Unangepasstheit, mit der Marsimoto ans Werk geht. So regiert in seinen Lyrics der gewohnte Wahnsinn zwischen kauzigen Kalauern, tütenweise Anspielungen und verrücktem Storytelling. Eine Horrorfilm-Hommage wie "Samstag Der 14te" steht hier wie selbstverständlich neben der Hacker-Hymne "Email & Die Detektive". In der Welt des Green Berliners scheint alles möglich.

Doch ist die Welt, von der Marsi erzählt, eigentlich die unsrige. Er zeigt sie nur durch seinen grünen Zerrspiegel, um Widersprüchlichkeiten und Verfehlungen sichtbar zu machen. Dieser politische Anspruch ist auf "Verde" stärker ausgeprägt als auf seinen bisherigen Platten. "Friede Sei Mit Dir" liefert dabei einen Grundtenor des Albums: Das fängt beim zerbrochenen Gewehr auf dem Cover an und entfaltet sich in unterschiedlicher Weise in den Tracks.

In "Chicken Terror" etwa erzählt Marsi aus der Perspektive eines industriell gehaltenen Huhns: "Seit der Geburt ist der Zustand des Gegenteils vom Leben erreicht. Sie seh'n nur das Fleisch - alles dreht sich im Kreis. Ich glaub', ich leg' noch ein Ei." Das personifizierte Hühnchen rüttelt mit dem radikalen Bericht aus der Legebatterie ganz schön auf.

Auf "Der Beste Freund Des Menschen" zeigt Marsimoto wiederum die Kehrseiten des technischen Fortschritts auf. Hier wird der Mensch zum Geknechteten, verkommen zum Schoßhündchen der Technologie: "Willst doch nur bellen, beißen, spielen. Hast nur noch Augen für deinen besten Freund."

Die Bestandsaufnahme für unseren Planeten fällt also nicht gerade rosig aus. Marsi zeigt Abgründe auf, suhlt sich darin und verbündet sich mit den Unterdrückten. Dass er dabei trotz der entmenschlichten Stimmverzerrung tatsächlich ehrlich emotionale Momente erschafft, stellt seine größte Leistung auf "Verde" dar. Hierzu zählt auf jeden Fall auch das ernüchternde, und doch hoffnungsvolle Fazit "Solang Die Vögel Zwitschern Gibt's Musik", das melancholisch zurücklässt.

Auf seiner – vielleicht aussichtslosen – Friedensmission unterstützen Marsi allerlei große Namen der Szene, die allerdings unter Pseudonymen auftreten. So lässt sich etwa hinter der heiser-kratzigen Stimme von Friendly Ghost problemlos Casper erkennen. Trettmann aka Walking Trett gibt auf "Immer Wenn Ich High Bin" unterdessen exklusive Einblicke in einen persönlichen Horrortrip nach dem Kiffen mit Bonez MC: "Moral von der Geschicht': Rauch mit Bonez kein'n Spliff."

Marsimotos enorme Anzahl an wilden Verweisen quer durch die Popkultur sorgt oft für Schmunzler und regt in den besten Momenten sogar zum Nachdenken an. Stellenweise schießt er jedoch übers Ziel hinaus, dann entsteht ein übertriebener Wulst aus Wortspielereien und Andeutungen. So gehen aussagekräftige Textpassagen gelegentlich zwischen all den Flachwitzen unter.

Unterhaltsam bleibt es aber in jedem Fall. Keiner schreibt eben Lyrics wie der Weedenthusiast aus Green Berlin. Deshalb überrascht er, obwohl seine Herangehensweise größtenteils dieselbe bleibt, auch beim fünften Anlauf noch. Marsimoto verbindet Kiffer-Idealismus und Gesellschaftskritik, kämpft gegen die Hässlichkeit der Gegenwart und für die Schönheit der Zukunft. Warum nicht? Immerhin bleibt Grün die Farbe der Hoffnung.