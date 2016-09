laut.de-Kritik Wenn Minuten mehr zählen als Kreativität: die Buchhalter des Prog-Rock. Review von Sven Kabelitz

Schockschwerenot. Provokant wie Omi benutzen Marillion im Titel ihres achtzehnten Albums das böse F-Wort. Damit manch zartbesaiteter Fan nicht sofort in Schnappatmung verfällt, verstecken sie diesen hinter der Abkürzung "F E A R". Ausgeschrieben "Fuck Everyone And Run". Das klingt nach einem eher schmerzhaften Konzept.

Im kompletten Gegensatz zum unheimlich verwegenen Titel steht die Musik des Longplayers. Bieder und altersschwach schleppt sich die Band durch sechs neue Tracks, von denen drei in mehrteilige Epen ausarten. Wartete der Vorgänger "Sounds That Can't Be Made" wenigstens im Opener "Gaza" noch mit intensiven und ungewohnt wilden Ausbrüchen auf, bleibt hier nur noch geordnete Sachlichkeit. Marillion verwalten ihre Ideen.

Den "F E A R"-Mittelpunkt beansprucht Steve Hogarth diesmal größtenteils für sich alleine. Gitarrist Rothery stellt nur noch den Sidekick dar. Ein Fehler, denn von dem Sänger, der 1989 motiviert Fishs Platz am Mikro einnahm, bleibt kaum etwas übrig. Mit gebrochener Stimme und seltsam unmotiviert verliert er sich in seinen altklugen Texten, denen jegliche Grazie fehlt. Derweil ackert sich Keyboarder Mark Kelly tapfer auf seinen unangenehm gestrig klingenden Keyboards von einem schwülstigen Part zum nächsten.

Den einzelnen Stücken fehlt es dabei an Dynamik. Der schablonenhafte Songaufbau lässt jede Wendung bereits von Weitem erahnen. Zwar suchen Marillion stets den größtmöglichen Effekt, aber die handzahme Produktion, die auf jegliche Ecken und Kanten verzichtet, steht ihnen beim Erreichen dieses Ziels im Weg. Die Emotionen bleiben in Schutzfolie gehüllt. Niemand braucht hier noch Angst zu haben.

Den ewigen 'Meiner ist am längsten'-Vergleich des Prog-Rock startet die Band mit dem Opener "El Dorado", der satte siebzehn Minuten ohne herausstechende Merkmale monoton voran robbt. Uninspiriert kleben sie dafür ein bisschen Pink Floyd ("The Gold") mit ihren abgenutzten Trademarks aneinander. Dabei vergessen Marillion, dem Song eine langsam aufkeimende Idee einzupflanzen, und bleiben beim drögen Stückwerk.

In dieser Welt, in der Minuten mehr als Kreativität zählen, setzen Marillion mit "The Leavers" noch einen drauf. Zwanzig Minuten, in denen Hogarth ohne neue Eingebung noch einmal "Montréal" vom Vorgänger aufkocht und dieses nur noch um die "The Remainers"-Perspektive ergänzt. Zwanzig austauschbare Minuten, deren Fragmenten es egal ist, in welchem Track sie unterkommen.

Zwischen all diesem substanzlosen Bombast wirken die auf das Wesentliche konzentrierten "White Paper" und das arg am Coldplay-Sound angelegte "Living In F.E.A.R." (Living In Fuck Everyone And Run?) regelrecht erlösend. Doch rechtzeitig zum ausufernden "The New Kings" packen sie die rechthaberische Kapitalismuskritik-Keule aus. Wie das Kind, mit dem niemand spielen mag, mahnt Hogarth mit erhobenen Zeigefinger. Gleich zu Beginn versucht er sich an einer misslungenen Thom Yorke-Imitation. Wie so oft stechen einzig Rotherys überschwängliche und viel zu kurz kommende Soli aus diesem Schwulst positiv heraus.

"F E A R" verfügt über die staubige Ausstrahlung einer Steuererklärung. Marillion schreiben ihre Musik nicht, sie verbuchen sie. Anstatt dabei moderne Technik zu nutzen, greifen sie weiterhin auf manuelle Kontenblätter zurück. So verkommen sie endgültig zu den Ellbogenflicken tragenden Buchhaltern des Prog-Rock.