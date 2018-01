laut.de-Kritik Es muss nicht immer Lärm und Gedresche sein. Review von Olaf Schmidt

Provokation mit Ansage oder Weiterentwicklung einer Band, die sich in ihrem alten Sound nicht mehr komplett wohl fühlt? Möglicherweise beides. Machine Head in Form ihres Masterminds Robb Flynn wissen jedenfalls genau, welche Reaktionen dieses Album hervorrufen wird. Flynn tat gut daran, im Vorfeld die Hoffnungen auf eine ultraharte und schnelle Platte zu dämpfen. In Zeiten von Musikern, die sich gegenseitig mit Superlativen im Vorfeld neuer Veröffentlichungen überbieten, eine reine Wohltat.

Dabei verhält es sich mit "Catharsis" gar nicht so anders als beim unmittelbaren Vorgänger "Bloodstone & Diamonds". Machine Head bleiben eine Metalband, die nicht urplötzlich das musikalische Lager gewechselt hat. Lediglich ihre stilistische Bandbreite ist um einige Elemente angewachsen. Schnellere und langsamere Songs finden sich auf dem Album, härtere und softere - und die mutmaßlichen Steine des Anstoßes, "Behind The Mask" und "Bastards". Ersterer kommt in Gestalt einer melancholischen Rock-Ballade daher und erstmalig in ihrer Geschichte verwenden die Musiker aus Oakland keine einzige E-Gitarre. Lediglich akustische Saiteninstrumente erklingen auf diesem Stück.

Bassist Jared MacEachern beweist mit ein paar Gesangseinlagen, dass er auch eine Position als Frontmann ausfüllen könnte. Der zwingenden Melodie dieses Songs können sich nur Leute entziehen, für die es immer Lärm und Gedresche sein muss. "Bastards" geht rockiger und etwas flinker zu Werke, geht aber auch nicht als Metal-Hymne durch. Energie besitzt der Song trotzdem ordentlich, im Verlauf mutiert Robb Flynn vom Sänger zum Ankläger. Schaut man sich die Reaktionen in den sozialen Netzwerken an, polarisiert der Text mindestens genauso stark wie die Musik. Amerikanische Metalfans sind bekanntlich noch konservativer als deutsche. Diesen Leuten stoßen Flynns politische Aussagen übel auf. Der Hass, den sie über die Band auf ihrer Facebook-Seite ausschütten, spricht Bände. Worte wie "snow flake" fallen, ein im Amerikanischen benutzter Slangausdruck für "weinerliche Liberale", um ein Zitat zu benutzen.

Ich meinerseits begrüße es sehr, wenn Musiker für ihre politischen Ansichten einstehen und textlich mehr draufhaben als "ich zersäge meine Ex-Freundin" oder "meine Drachen und ich, wir ziehen gen Valhalla". So viel zu den kontroversen Songs des Albums. Wer sich davon irritieren lässt, dem entgehen exzellente Brecher klassischer Machine-Head-Prägung wie "Psychotic", "Kaleidoscope" oder "Grind You Down". Den Härtegrad von "Burn My Eyes" oder "The Blackening" sucht man zwar vergeblich, den von "Unto The Locust" oder dem vorherigen Album findet man in diesen und weiteren Songs durchaus, ergänzt um größere Konzentration auf melodisches Songwriting. In "Triple Beam" erinnert die Band auch noch mal an ihre beiden Nu-Metal-Platten rund um die Jahrtausendwende und erzählt eine Geschichte von der Straße (ein Triple Beam ist übrigens eine kleine Waage und wird für Drogenvertickungszwecke benutzt).

Das längere Machine-Head-Opus darf auch nicht fehlen und trägt 2018 den Namen "Heavy Lies The Crown". Langjährigen Hörern der Band dürfte der Aufbau sehr bekannt vorkommen: Nach einem ruhigen Vorspiel mit Streichern und Flynn im Flüstersäuselmodus bricht der Song später aus und legt enorm an Härte zu. Diese Art von groovigem Thrash Metal beherrschen die Kalifornier mittlerweile im Schlaf, diverse Tempiwechesel inklusive.

Schlussendlich gab es bei Machine Heads neuer Platte keinen Grund für die Aufregung im Vorfeld. Die Band veröffentlicht mit "Catharsis" ein weiteres hochklassiges Album mit etwas mehr Experimenten als zuletzt. Den Rausschmeißer "Eulogy" hätte ich nicht unbedingt gebraucht, zumal das Stück lediglich eine Variante von "Bastards" darstellt. Ansonsten fliegen 74 Minuten ohne erkennbare Längen vorbei und machen richtig Lust auf die Konzerte im Frühjahr. Außerdem, wer könnte eine Veröffentlichung schlecht finden, die mit den Worten "fuck the world!" beginnt?